План по реализации стратегии евразийской интеграции утвержден до 2025 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщила пресс-служба комиссии.

Планируется, что большинство мероприятий удастся выполнить до 2023 года. До конца этого года внесут изменения в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС, а также подготовят базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, примут решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование".

В текущем году планируется подготовить международный договор по развитию единой системы транзита товаров в ЕАЭС и заключить соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

Также в планах - проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в странах ЕАЭС и мира, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования и выработать предложения по совместным проектам в сфере здравоохранения.

Всего Стратегия до 2025 года включает в себя около 330 механизмов и мер.

В сообщении отмечается, что реализация Стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик стран Союза за счет увеличения инвестиционной и инновационной активности, сформировать гибкие механизмы, которые будут содействовать росту занятости.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) работает со 2 февраля 2012 года и является регулирующим органом ЕАЭС. В состав комиссии входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Решения ЕЭК обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС. Все решения принимаются на коллегиальной основе.

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