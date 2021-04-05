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В МТС снизились цены на iPhone 12 и iPhone 12 mini
05.04.2021 18:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 5 апреля в салонах связи и интернет-магазине МТС стали доступнее две популярные модели из последней линейки смартфонов Apple – iPhone 12 и iPhone 12 mini. При покупке этих моделей единым платежом выгода составит до 200 рублей, а в рассрочку - до 297 рублей.
iPhone 12 радует элегантным дизайном и топовой технологической начинкой. Оснащен ярким 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2532×1170 пикселей.
Аппарат работает на основе сверхбыстрого процессора A14 Bionic, выполненного по 5‑нанометровой технологии. Его основная двойная камера на 12+12 Мп снабжена оптической стабилизацией изображения, умеет создавать прекрасные снимки в условиях ограниченного освещения благодаря умному Ночному режиму.
Смартфон защищен от проникновения влаги и пыли согласно стандарту IP68 и способен выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров.
iPhone 12 mini - это компактный смартфон, оснащеный 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с очень узкими рамками и разрешением 2340×1080 точек. От повреждений и царапин его защищает прочное керамическое стекло. Камеры снабжены 12-мегапиксельными модулями, которые способны вести съемку видео в 4K.
Cтоимость
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах связи мобильного оператора, так и в
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С 5 апреля в салонах связи и интернет-магазине МТС стали доступнее две популярные модели из последней линейки смартфонов Apple – iPhone 12 и iPhone 12 mini. При покупке этих...
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