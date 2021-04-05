В МТС снизились цены на iPhone 12 и iPhone 12 mini

С 5 апреля в салонах связи и интернет-магазине МТС стали доступнее две популярные модели из последней линейки смартфонов Apple – iPhone 12 и iPhone 12 mini. При покупке этих моделей единым платежом выгода составит до 200 рублей, а в рассрочку - до 297 рублей.

iPhone 12 радует элегантным дизайном и топовой технологической начинкой. Оснащен ярким 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2532×1170 пикселей.

Аппарат работает на основе сверхбыстрого процессора A14 Bionic, выполненного по 5‑нанометровой технологии. Его основная двойная камера на 12+12 Мп снабжена оптической стабилизацией изображения, умеет создавать прекрасные снимки в условиях ограниченного освещения благодаря умному Ночному режиму.

Смартфон защищен от проникновения влаги и пыли согласно стандарту IP68 и способен выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров.

iPhone 12 с внутренним накопителем на 64 ГБ теперь можно приобрести за 2899 рублей, а версию со 128 ГБ памяти – за 3099 рублей. При покупке единым платежом стоимость обоих версий стала меньше на 100 рублей. При покупке в рассрочку можно будет сэкономить до 263 рублей.

iPhone 12 mini - это компактный смартфон, оснащеный 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с очень узкими рамками и разрешением 2340×1080 точек. От повреждений и царапин его защищает прочное керамическое стекло. Камеры снабжены 12-мегапиксельными модулями, которые способны вести съемку видео в 4K.

Cтоимость iPhone 12 mini c 64 ГБ памяти снизилась до 2499 рублей, а версии со 128 ГБ памяти – до 2699 рублей. Цены на обе модификации при покупке единым платежом уменьшились на 200 рублей. При оформлении в рассрочку выгода может составить 297 рублей.