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"Газпром": в Европе рекордно сократились запасы газа
06.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Рекордный за последние десять лет объем газа отобран в Европе за осень и зиму, сообщила российская компания "Газпром".
© Sputnik / Максим Блинов
По данным ПАО, из европейских хранилищ откачано более 65 миллиардов кубометров. После осенне-зимнего сезона осталось 29% запасов топлива. В Германии и Австрии – по 26%, во Франции – 17%.
Для того чтобы восстановить истраченные объемы, Европе нужно купить больше газа на 57% больше, чем в предыдущие годы.
В "Газпроме" уточнили, что такой объем сопоставим с суммарным экспортом российского газа в 2020 году таким потребителям, как Франция и Нидерланды.
Ранее в компании сообщали, что с января по март 2021 года поставки в дальнее зарубежье природного топлива увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2020 году концерн констатировал снижение спроса на природный газ и другие энергоносители в связи с пандемией.
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Хранилища заполнены менее чем на треть, из-за чего концерн прогнозирует резкий спрос на топливо в ЕС.
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