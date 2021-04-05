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"Газпром": в Европе рекордно сократились запасы газа

06.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Рекордный за последние десять лет объем газа отобран в Европе за осень и зиму, сообщила российская компания "Газпром".

© Sputnik / Максим Блинов
"Газпром" приостановил транзит газа из Литвы в Калининград

По данным ПАО, из европейских хранилищ откачано более 65 миллиардов кубометров. После осенне-зимнего сезона осталось 29% запасов топлива. В Германии и Австрии – по 26%, во Франции – 17%.

Для того чтобы восстановить истраченные объемы, Европе нужно купить больше газа на 57% больше, чем в предыдущие годы.

В "Газпроме" уточнили, что такой объем сопоставим с суммарным экспортом российского газа в 2020 году таким потребителям, как Франция и Нидерланды.

Ранее в компании сообщали, что с января по март 2021 года поставки в дальнее зарубежье природного топлива увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 году концерн констатировал снижение спроса на природный газ и другие энергоносители в связи с пандемией.

 
Теги: Минск
 
 
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Хранилища заполнены менее чем на треть, из-за чего концерн прогнозирует резкий спрос на топливо в ЕС.
 
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