«Трешка» с отделкой за $67 тысяч. На улице Серова начинают строить дом для «очередников»

Источник материала: realt.by

Минский домостроительный комбинат предлагает заключить договора на долевое строительство квартир в девятиэтажном доме в районе улиц Серова и Любанской. Многоквартирный жилой дом №36 по детальному плану появится на месте снесенных «двухэтажек» бывшего поселка 10-го кирпичного завода. Все квартиры в новом доме будут отданы многодетным семьям. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

9-этажный жилой дом на 53 квартиры появится в районе пересечения улиц Серова и Любанской. Он будет состоять из 2-х подъездов, иметь техподполье, чердак и плоскую кровлю. С западной стороны дом будет граничить с улицей Серова, с северной − с улицей Любанской, с восточной − с существующей жилой застройкой, с южной − с детским садом-яслями №16.

Вот такой дом «Минский домостроительный комбинат» уже возвел на месте снесенной «двухэтажки» на Серова, 54. Рендеров и планировок дома №36 пока нет

Здание будет строить ОАО «Минский домостроительный комбинат» в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ.

Какие квартиры будут в доме?

2-комнатные – 17 штук площадью − 72,89 «квадрата»

3-комнатные – 17 штук площадью 98,63 «квадрата»

4-комнатные – 19 штук площадью 120,02 – 122,72 «квадрата».

Все они предназначаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь, квартиры будут распределяться среди многодетных семей. Для этого надо получить соответствующее направление в администрации своего района.

Все квартиры будут сдаваться с внутренней отделкой. На стенах будут обои и краска, на потолке – краска, на полу − керамическая плитка и линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове.