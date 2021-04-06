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«Трешка» с отделкой за $67 тысяч. На улице Серова начинают строить дом для «очередников»
06.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минский домостроительный комбинат предлагает заключить договора на долевое строительство квартир в девятиэтажном доме в районе улиц Серова и Любанской. Многоквартирный жилой дом №36 по детальному плану появится на месте снесенных «двухэтажек» бывшего поселка 10-го кирпичного завода. Все квартиры в новом доме будут отданы многодетным семьям. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».
9-этажный жилой дом на 53 квартиры появится в районе пересечения улиц Серова и Любанской. Он будет состоять из 2-х подъездов, иметь техподполье, чердак и плоскую кровлю. С западной стороны дом будет граничить с улицей Серова, с северной − с улицей Любанской, с восточной − с существующей жилой застройкой, с южной − с детским садом-яслями №16.
Здание будет строить ОАО «Минский домостроительный комбинат» в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ.
Какие квартиры будут в доме?
2-комнатные – 17 штук площадью − 72,89 «квадрата»
3-комнатные – 17 штук площадью 98,63 «квадрата»
4-комнатные – 19 штук площадью 120,02 – 122,72 «квадрата».
Все они предназначаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь, квартиры будут распределяться среди многодетных семей. Для этого надо получить соответствующее направление в администрации своего района.
Все квартиры будут сдаваться с внутренней отделкой. На стенах будут обои и краска, на потолке – краска, на полу − керамическая плитка и линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове.
Проектом также предусмотрены автомобильные парковки, суммарной вместимостью 53 машиноместа.
Началось строительство дома в первом квартале 2021 года, а сдать «девятиэтажку» должны уже в конце этого года.
Стоимость строительства 1 «квадрата» на день опубликования проектной декларации составляет 1778 белорусских рублей для нормируемой и сверхнормативной площади. Таким образом, трехкомнатная квартира площадью почти сто «квадратов» с полной отделкой обойдется дольщику в 174 тысячи рублей (или примерно 67 тысяч долларов).
Заключение договоров долевого строительства будет производиться с 14 апреля.
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Минский домостроительный комбинат предлагает заключить договора на долевое строительство квартир в девятиэтажном доме в районе улиц Серова и Любанской....
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