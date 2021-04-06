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Доверия к этой стране нет: Украина не будет отправлять членов контактной группы на переговоры в Минск

06.04.2021 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после отмены карантина не будет посещать Минск. Она намерена искать другую переговорную площадку. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город, — цитирует Резникова «Укринформ».

Резников объяснил это тем, что сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, а потому доверия к этой стране нет.

Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.

Перенос переговоров из Минска обсуждался и ранее. Так в августе прошлого года полпред Украины первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за проходящих в стране протестов переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории и предложил Швецию.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.
 
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