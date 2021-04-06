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Погиб бывший хозяин сети ювелирных магазинов «Царское золото»
06.04.2021 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время отдыха в ОАЭ погиб белорусский бизнесмен Павел Корягин. Эту информацию подтвердили TUT.BY его родственники и коллеги. В сентябре 2020 года бизнесмен отметил 45-летие.
Трагедия произошла 30 марта 2021 года в Дубае, где Корягин находился с семьей на отдыхе.
— Павел занимался парашютным спортом более 20 лет. В тот роковой день он прыгал с международной командой в центре парашютного спорта Skydive Dubai Desert. По несчастному стечению обстоятельств произошло столкновение парашютистов в воздухе. Павлу не хватало времени и высоты, чтобы раскрыть запасной парашют, — рассказали коллеги Корягина.
Павел Корягин широко известен в ювелирном бизнесе. Он был основателем и владельцем сетей «Царское золото», «Золотая мечта» и «Стайм». В 2020 году он вышел из этого бизнеса и стал реализовывать себя в других проектах.
У Павла остались жена и трое детей. По их словам, он был любящим мужем и отцом, заботливым сыном и прекрасным другом. Семья, партнеры и друзья понесли невосполнимую потерю, говорится в их заявлении.
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Павел Корягин был известен тем, что управлял салонами ювелирных украшений.
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