Лукашенко: в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства и полный штат дипломатов

Источник материала: Tut.by

Беларуси необходимо «оптимизировать» свое дипломатическое присутствие в некоторых странах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями МИД, сообщает пресс-служба.



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— В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой, — заявил Лукашенко.

Сейчас интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. По словам Лукашенко, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи.

— Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов? — поинтересовался он.

Лукашенко отметил, что «дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует».

Он подчеркнул, что прошлый год стал «испытанием на прочность» для власти и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны.

— Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере.

Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.

— Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность, — сказал он.

Кого уже «оптимизировали»

Напомним, недовольство белорусских властей вызывают позиция и высказывания иностранных дипломатов, касающиеся поствыборных событий в нашей стране. 2 октября прошлого года МИД Беларуси «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран», потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил и требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата. Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония , Чехия, Болгария , Великобритания и Румыния . О таком же намерении сообщили в Словакии .

Руководители большинства дипмиссий, которые были отозваны на консультации, вернулись в Минск, как рассказали TUT.BY информированные источники, еще осенью. В своих столицах остались лишь посол Польши и посол Литвы.