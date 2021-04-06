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Лукашенко: в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства и полный штат дипломатов
06.04.2021 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларуси необходимо «оптимизировать» свое дипломатическое присутствие в некоторых странах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями МИД, сообщает пресс-служба.
— В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой, — заявил Лукашенко.
Сейчас интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. По словам Лукашенко, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи.
— Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов? — поинтересовался он.
Лукашенко отметил, что «дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует».
Он подчеркнул, что прошлый год стал «испытанием на прочность» для власти и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны.
— Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере.
Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.
— Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность, — сказал он.
Кого уже «оптимизировали»
Напомним, недовольство белорусских властей вызывают позиция и высказывания иностранных дипломатов, касающиеся поствыборных событий в нашей стране. 2 октября прошлого года МИД Беларуси «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран»,
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