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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии Беларуси и Таджикистану следует активнее реализовывать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Об этом накануне заявил...

Беларуси и Таджикистану следует активнее реализовывать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Об этом накануне заявил профильный министр Иван Крупко. В Душанбе прошло заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии. С 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году составил больше 111 млн долларов. Среди успешных проектов - сборочное производство МТЗ в Гиссаре. Там планируется не только выпускать современную технику для АПК Таджикистана, но и создать более сотни квалифицированных рабочих мест с учетом дальнейшего развития проекта.