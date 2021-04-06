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Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии
06.04.2021 12:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларуси и Таджикистану следует активнее реализовывать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Об этом накануне заявил профильный министр Иван Крупко. В Душанбе прошло заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии. С 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году составил больше 111 млн долларов. Среди успешных проектов - сборочное производство МТЗ в Гиссаре. Там планируется не только выпускать современную технику для АПК Таджикистана, но и создать более сотни квалифицированных рабочих мест с учетом дальнейшего развития проекта.
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Беларуси и Таджикистану следует активнее реализовывать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Об этом накануне заявил...
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