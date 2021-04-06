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I Международный форум #GBC пройдет в Минске

06.04.2021 12:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

I Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Минске 28-29 апреля. Основная тематика - телекоммуникации. Участники обсудят новые пути цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и людей с помощью новых технологий. Работа форума будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены электронному правительству, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", а также цифровым сервисам, призванным упросить жизнь людей и функционирование коммерческих организаций. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн.     
 
Теги: Минск
 
 
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I Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Минске 28-29 апреля. Основная тематика - телекоммуникации. Участники обсудят новые пути...
 
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