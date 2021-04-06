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Лукашенко про Польшу: Обвиняют нас в фальсификации выборов, поддерживают беглых предателей и экстремистов
06.04.2021 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На совещании с главой МИД Лукашенко обсудил тему отношений с Польшей,
— По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас, — отметил Лукашенко.
Он заявил, что «эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость».
— Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело
По его словам, «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».
Лукашенко заявил, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами Беларуси.
— Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки, — подчеркнул он.
Уголовное дело против представителей Союза поляков
25 марта Генпрокуратура Беларуси
В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.
Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники
Известно, что Почобуту и Тишковской
В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете безопасности ООН).
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Лукашенко про Польшу: Обвиняют нас в фальсификации выборов, поддерживают беглых предателей и экстремистов
По его словам, «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».
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