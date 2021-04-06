Лукашенко про Польшу: Обвиняют нас в фальсификации выборов, поддерживают беглых предателей и экстремистов

Источник материала: Tut.by

На совещании с главой МИД Лукашенко обсудил тему отношений с Польшей, сообщает пресс-служба.



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— По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас, — отметил Лукашенко.

Он заявил, что «эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость».

— Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций , — обратил внимание Лукашенко.

По его словам, «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».

Лукашенко заявил, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами Беларуси.

— Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки, — подчеркнул он.

Уголовное дело против представителей Союза поляков

25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила , что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Известно, что Почобуту и Тишковской предъявлены обвинения по этой статье.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете безопасности ООН).