Румас прокомментировал свое появление в Украине

Источник материала: Tut.by

Экс-премьер Сергей Румас сообщил TUT.BY, что находится в Киеве с рабочей поездкой. Таким образом, он опроверг предположения о смене места жительства.



Фото: пресс-служба GEW

— Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии — эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее . О переезде в Украину речи не идет, — сказал Румас.

Экс-премьер также сообщил, что его еще не утвердили в наблюдательный совет Россельхозбанка.

— Все идет в рамках стандартных процедур. Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, — сказал Румас.

Он не стал комментировать информацию об обысках в его минском доме.

Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.

В феврале 2021 года задержали друзей Румаса. Сам он в это время был в Лондоне и Казахстане. Позже экс-премьер сказал TUT.BY, что находится в Англии, не имеет политических амбиций и намерен вернуться к работе в финансовой сфере.