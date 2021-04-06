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Румас прокомментировал свое появление в Украине
06.04.2021 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-премьер Сергей Румас сообщил TUT.BY, что находится в Киеве с рабочей поездкой. Таким образом, он опроверг предположения о смене места жительства.
— Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии — эта поездка связана с теми проектами, о которых я
Экс-премьер также сообщил, что его еще не утвердили в
— Все идет в рамках стандартных процедур. Я
Он не стал комментировать информацию об обысках в его минском доме.
Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.
В феврале 2021 года
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Экс-премьер Сергей Румас сообщил TUT.BY, что находится в Киеве с рабочей поездкой. Таким образом, он опроверг предположения о смене места жительства.
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