|
Евро подскочил в цене, доллар США упал по итогам торгов во вторник
06.04.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр - Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро прибавил в стоимости 0,58%, доллар США упал на 0,02%, российский рубль набрался сил на 0,2%.
© Photo :
По итогам торгов 6 апреля на бирже указаны следующие курсы:
1 евро – 3,14 белорусского рубля
1 доллар США – 2,66 рубля
100 российских рублей – 3,48 рубля
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что ждет белорусскую экономику
Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса.
Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.
Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская и российская валюты стали дороже по итогам торгов во вторник, доллар США незначительно сдал свои позиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)