Евро подскочил в цене, доллар США упал по итогам торгов во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр - Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро прибавил в стоимости 0,58%, доллар США упал на 0,02%, российский рубль набрался сил на 0,2%.

По итогам торгов 6 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар США – 2,66 рубля

100 российских рублей – 3,48 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса.

Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.

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