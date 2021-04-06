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В Беларуси при покупке Xiaomi Mi 11 Lite предлагают смарт-часы за 10 копеек
06.04.2021 14:33 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В МТС стартовали продажи Xiaomi Mi 11 Lite с памятью 6/128 ГБ. Первым покупателям новинки через интернет-магазин МТС будет доступен бонус - Xiaomi Mi Watch Lite всего за 10 копеек.
Основная тройная камера Xiaomi Mi 11 Lite состоит из главного фотомодуля на 64 Мп, сверхширокоугольной камеры на 8 Мп с углом обзора 119º и телемакромодуля на 5 Мп. Множество дополнительных фильтров и новых режимов видео облегчают создание ярких и необычных роликов. Фронтальная камера на 16 Мп поможет при создании запоминающихся селфи.
Высокую скорость работы приложений гарантирует мощный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания. Имеется встроенный ИК-порт для управления бытовой техникой и модуль NFC, позволяющий совершать бесконтактную оплату. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор с емкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая идет сразу в комплекте.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
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В МТС стартовали продажи Xiaomi Mi 11 Lite с памятью 6/128 ГБ. Первым покупателям новинки через интернет-магазин МТС будет доступен бонус - Xiaomi Mi Watch Lite всего за 10 копеек.
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