ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси при покупке Xiaomi Mi 11 Lite предлагают смарт-часы за 10 копеек

06.04.2021 14:33 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В МТС стартовали продажи Xiaomi Mi 11 Lite с памятью 6/128 ГБ. Первым покупателям новинки через интернет-магазин МТС будет доступен бонус - Xiaomi Mi Watch Lite всего за 10 копеек.

Xiaomi Mi 11 Lite получил большой 6,55-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Благодаря поддержке HRD10 его матрица отображает реалистичную картинку. Максимальный уровень яркости на уровне 800 нит позволяет без проблем читать текст на дисплее в ясный солнечный день. Повышенная частота обновления экрана обеспечивает плавную и комфортную смену кадров.

Основная тройная камера Xiaomi Mi 11 Lite состоит из главного фотомодуля на 64 Мп, сверхширокоугольной камеры на 8 Мп с углом обзора 119º и телемакромодуля на 5 Мп. Множество дополнительных фильтров и новых режимов видео облегчают создание ярких и необычных роликов. Фронтальная камера на 16 Мп поможет при создании запоминающихся селфи.

Высокую скорость работы приложений гарантирует мощный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания. Имеется встроенный ИК-порт для управления бытовой техникой и модуль NFC, позволяющий совершать бесконтактную оплату. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор с емкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая идет сразу в комплекте.

Xiaomi Mi 11 Lite 6/128 ГБ можно приобрести за 1049 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 95,36 рубля, а на два года – 45,60 рубля. Кроме того, при покупке смартфона через интернет-магазин МТС первые покупатели получают возможность приобрести смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite черного цвета всего за 10 копеек.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МТС стартовали продажи Xiaomi Mi 11 Lite с памятью 6/128 ГБ. Первым покупателям новинки через интернет-магазин МТС будет доступен бонус - Xiaomi Mi Watch Lite всего за 10 копеек.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк вынес на обсуждение проект указа о работе счетов физлиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by