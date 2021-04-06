В Беларуси при покупке Xiaomi Mi 11 Lite предлагают смарт-часы за 10 копеек

В МТС стартовали продажи Xiaomi Mi 11 Lite с памятью 6/128 ГБ. Первым покупателям новинки через интернет-магазин МТС будет доступен бонус - Xiaomi Mi Watch Lite всего за 10 копеек.

Xiaomi Mi 11 Lite получил большой 6,55-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Благодаря поддержке HRD10 его матрица отображает реалистичную картинку. Максимальный уровень яркости на уровне 800 нит позволяет без проблем читать текст на дисплее в ясный солнечный день. Повышенная частота обновления экрана обеспечивает плавную и комфортную смену кадров.

Основная тройная камера Xiaomi Mi 11 Lite состоит из главного фотомодуля на 64 Мп, сверхширокоугольной камеры на 8 Мп с углом обзора 119º и телемакромодуля на 5 Мп. Множество дополнительных фильтров и новых режимов видео облегчают создание ярких и необычных роликов. Фронтальная камера на 16 Мп поможет при создании запоминающихся селфи.

Высокую скорость работы приложений гарантирует мощный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания. Имеется встроенный ИК-порт для управления бытовой техникой и модуль NFC, позволяющий совершать бесконтактную оплату. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор с емкостью 4250 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая идет сразу в комплекте.

Xiaomi Mi 11 Lite 6/128 ГБ можно приобрести за 1049 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 95,36 рубля, а на два года – 45,60 рубля. Кроме того, при покупке смартфона через интернет-магазин МТС первые покупатели получают возможность приобрести смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite черного цвета всего за 10 копеек.