Нацбанк Беларуси хочет ввести базовый банковский счет для каждого белоруса

Сегодня, 6 апреля, Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Ознакомиться с документом и высказать свое мнение можно на Национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что данный указ разработан для установления минимального социального стандарта бесплатного платежного обслуживания физических лиц.

Каждый белорус сможет открыть один базовый счет в любом банке, который сам выберет. Также можно переоформить текущий счет в базовый или базовый – в текущий.

В основном данный счет нужен будет для получения социальных выплат и стипендий. Если до 1 июля 2025 года базовый счет не будет открыт, то выплаты через банк могут остановиться.

Как плюс данного законопроекта, Нацбанк отмечает отсутсвие необходимости открывать счета для получения зарплат, стипендий и других выплат в банках, которые выбираются нанимателем или организацией, производящей выплату.

Поэтому кроме получения соцвыплат на данный счет можно будет переоформить зарплату и тем самым выбрать банк, в котором вы хотите обслуживаться.

Нацбанк подчеркивает, что не будет ограничений на открытие счетов в других банках, на выплаты зарплат на другие счета и на получение соцвыплат не через банки.

Для физлиц ряд операций по базовым счетам будет бесплатен, что сэкономит расходы на обслуживание счетов. Проектом также устанавливается, что комиссии за операции, не включенные в перечень бесплатных, не должны быть выше, чем комиссии для текущих счетов за аналогичные операции.

Доступ к базовому счету можно будет осуществлять с помощью банковской платежной карты.

Физлица смогут получать выплаты на базовый счет, снимать их с него наличными, перечислять средства на свои иные счета, оплачивать налоги и счета, приобретать товары и услуги (в магазинах и сервисах (например, ЕРИП).

Обсуждение проекта продлится на правовом портале до 16 апреля текущего года, а вступление в силу указа планируется в 2022 году.