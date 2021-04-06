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США и Китаю пообещали новую экономическую войну

06.04.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

США и Китаю пообещали новое экономическое противостояние. Эксперты считают, что после технологической и торговой войны доминирующей экономической темой станет изменение климата: "Дело не только в спасении планеты. Мы считаем, что климатические стратегии предлагают путь к глобальному превосходству, поскольку здесь на карту поставлено гораздо больше". Важным окажется и преимущество в производстве электромобилей. Как отмечают аналитики, пока рынком правит американская Tesla, но ей на пятки уже наступают конкуренты из Китая. Несмотря на это, эксперты уверены, что США еще несколько десятилетий будут богаче Китая, если судить по ВВП на душу населения. 
 
 
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США и Китаю пообещали новое экономическое противостояние. Эксперты считают, что после технологической и торговой войны доминирующей экономической темой станет...
 
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