Нацбанк вынес на обсуждение проект указа о работе счетов физлиц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр - Sputnik. Национальный банк республики с 6 апреля вынес на общественное обсуждение проект указа президента "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

В сообщении отмечается, что предмет обсуждения – общественные отношения по работе расчетных банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет).

Как пояснили в Нацбанке, в проекте собраны общие положения, которые затрагивают определенные вопросы с работой базового счета. Они требуют закрепления на уровне законодательства.

Обсуждение продлится до 16 апреля. Свои замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на сайте parvo.by.