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Нацбанк вынес на обсуждение проект указа о работе счетов физлиц
06.04.2021 14:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр - Sputnik. Национальный банк республики с 6 апреля вынес на общественное обсуждение проект указа президента "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
В сообщении отмечается, что предмет обсуждения – общественные отношения по работе расчетных банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет).
Как пояснили в Нацбанке, в проекте собраны общие положения, которые затрагивают определенные вопросы с работой базового счета. Они требуют закрепления на уровне законодательства.
Обсуждение продлится до 16 апреля. Свои замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на сайте parvo.by.
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Обсуждение проекта на Национальном правовом интернет-портале продлится до 16 апреля, на этой площадке можно высказать свои замечания и предложения.
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