Дивиденды 421 млн, на штраф - 7,2 млн, политические гарантии. «Дочка» «Газпрома» о работе в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» готова выплатить штраф за задержку строительства многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала «Московский» в Минске. Это следует из отчетности 100%-ной белорусской «дочки» российского «Газпрома» за 2020 год.



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Согласно условиям инвестдоговора, строительство «Газпром центра» в Минске должно было завершиться в декабре 2020 года. Однако с 1 января 2021 года работы на этом объекте приостановлены . «В силу данных обстоятельств сформирован и отражен в отчетности резерв в сумме 7245 тыс. рублей в связи с возможными штрафными санкциями ввиду неисполнения условий инвестиционного договора», говорится в отчетности.

Стоит отметить, что еще продолжается спор с сербской компаний «Энергопроект Опрема Белград» за энергоцентр, который планировалось построить в составе многофункционального комплекса. В 2019 году суд в Стокгольме постановил взыскать с «Газпром трансгаз Беларусь» в пользу «Энергопроект Опрема Белград» 30,2 млн долларов, плюс «проценты по ставке 1% годовых». «Дочка» «Газпрома» подала апелляцию. Дело в стадии рассмотрения, говорится в отчетности.

Выручка, прибыль, дивиденды

Выручка «Газпром трансгаз Беларусь» за 2020 год по МСФО выросла с 6,8 до 7,5 млрд рублей. В структуре выручки на долю продажи газа белорусским потребителям приходится 6,8 млрд рублей. От транспортировки газа компания получила 737,8 млн рублей. При этом компания потратила на покупку газа у «Газпрома» 5,76 млрд рублей.

Чистая прибыль «Газпром трансгаз Беларусь» за 2020 год составила 508,7 млн рублей, что почти на 70 млн рублей меньше по сравнению с 2019 годом.

Компания также приняла решение о выплате дивидендов за II-IV кварталы 2020 года. Общая сумма — около 421,6 млн рублей. Деньги будут выплачены в российских рублях по курсу Нацбанка Беларуси в течение 60 дней. За I квартал 2020 года было назначено к выплате 332,5 млн рублей.

Белорусские риски для «Газпрома»

«Будущее развитие экономики в Республике Беларусь зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых правительством, и иных факторов, включая законодательные и политические события», говорится в отчетности белорусской «дочки» «Газпрома».

Руководство «Газпром трансгаз Беларусь» отмечает, что «внешнеполитический фактор в условиях тесных взаимоотношений с Российской Федераций, находящейся под давлением международных ограничений, по-прежнему оказывает существенное влияние на неопределенности, которые могут препятствовать устойчивости денежной единицы Республики Беларусь, а также в целом финансового сектора страны».

Ситуация с ценовой нестабильностью также может отрицательно повлиять на обменный курс белорусского рубля. «Инфляционные процессы в целом контролируются Национальным банком Республики Беларусь, однако ввиду изменения цен, регулируемых государством, ставки НДС на ряд товаров, возможно ее некоторое ускорение. Так, по результатам января 2021 года [годовая] инфляция составила 7,5%, что сравнимо со ставкой рефинансирования, по повышению которой пока решение не принято», говорится в отчетности.

«Газпром трансгаз Беларусь» полагает, что уплатил все налоги. «Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, налогового законодательства могут иметь различные толкования и применяться непоследовательно. Кроме того, поскольку интерпретация законодательства руководством может отличаться от возможных официальных интерпретаций, а соблюдение законодательства может быть оспорено контролирующими органами, это может приводить к начислению дополнительных налогов, штрафов, а также другим превентивным мерам», отмечает компания.

Нелишним будет напомнить, что в 2020 году белорусские власти долго спорили с «Газпром трансгаз Беларусь» о сумме задолженности за поставки природного газа. Из отчетности следует, что «Белтопгаз» и «Нафтан» допускали просрочку по выплатам «не только по экономическим причинам».

«Дочка» «Газпрома» рассчитывает на «безусловное выполнение гарантий», предоставленных белорусским правительством по 31 декабря 2031 года «об исполнении прав и интересов, вытекающих из межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО „Белтрансгаз“ от 25 ноября 2011 года».

В 2007–2011 годах «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов и переименовал ее в «Газпром трансгаз Беларусь».