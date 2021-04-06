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Тариф на транспортировку газа повышен в Беларуси
06.04.2021 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен в Беларуси, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики.
© Photo : РУП "Белпочта"
Данное решение закреплено постановлением МАРТ № 22, принятым ведомством 31 марта.
Теперь прокачка тысячи кубометров природного газа будет стоить 18,61 рубля (ранее – 15,69 рубля).
"Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности", – сказали в МАРТ.
Там также уточнили, что данное повышение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юрлиц.
Постановление МАРТ вступит в силу после официального опубликования документа.
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В МАРТ уточнили, что данное повышение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юрлиц.
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