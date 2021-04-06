ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тариф на транспортировку газа повышен в Беларуси

06.04.2021 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен в Беларуси, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики.

© Photo : РУП "Белпочта"
Белпочта подняла тарифы на пересылку международных отправлений

Данное решение закреплено постановлением МАРТ № 22, принятым ведомством 31 марта.

Теперь прокачка тысячи кубометров природного газа будет стоить 18,61 рубля (ранее – 15,69 рубля).

"Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности", – сказали в МАРТ.

Там также уточнили, что данное повышение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юрлиц.

Постановление МАРТ вступит в силу после официального опубликования документа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МАРТ уточнили, что данное повышение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юрлиц.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дивиденды 421 млн, на штраф - 7,2 млн, политические гарантии. «Дочка» «Газпрома» о работе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by