Тариф на транспортировку газа повышен в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен в Беларуси, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики.

Данное решение закреплено постановлением МАРТ № 22, принятым ведомством 31 марта.

Теперь прокачка тысячи кубометров природного газа будет стоить 18,61 рубля (ранее – 15,69 рубля).

"Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности", – сказали в МАРТ.

Там также уточнили, что данное повышение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юрлиц.

Постановление МАРТ вступит в силу после официального опубликования документа.