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Мэр Львова не хочет покупать автобусы «МАЗ», просит опорный банк ЕС провести новый тендер
06.04.2021 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Львов отказывается от закупки 100 автобусов МАЗ из-за действий режима Александра Лукашенко. Об этом в
Львов должен был закупить белорусского автобусы по результатам тендера Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), на котором победил МАЗ. Опорный банк Евросоюза выделял финансирование в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».
— Подходит к завершению тендер на 100 автобусов и в нем побеждает белорусская компания. Они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов, — сообщил Садовый.
Мэр сказал, что власти Львова обратятся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.
— Революция и строительство демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права. Впрочем, у нас есть украинские производители, нуждающиеся в поддержке, — подчеркнул Садовый.
Мэр Львова надеется, что в новом тендере победит украинская компания.
— Почему это важно? Украина нуждается в 30 тыс. еденицах общественного транспорта. Это миллиарды гривен и десятки тысяч рабочих мест, которые останутся в Украине, — сказал градоначальник и предложил правительству Украины ввести защитные тарифы или пошлину на закупку общественного транспорта за границей, если его можно купить в Украине.
В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации «Богдан», «Эталон», концерн «Электрон».
В начале 2021 года Андрей Садовый
Стоит отметить, что в октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко
Однако у местных депутатов и экспертов сумма сделки вызвала большие вопросы. Минэкономики Украины также выступило против решения властей Киева купить белорусские автобусы «без тендера и без привлечения отечественных производителей. Вместе с тем в ведомстве признали, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос закупок и пообещали проработать вопрос, чтобы «ситуация как с автобусами МАЗ не повторилась».
В феврале 2021 года Минский автозавод отрапортовал о поставке всех автобусов для нужд «Киевпасстранса».
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В октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 автобусов МАЗ.
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