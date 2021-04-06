Мэр Львова не хочет покупать автобусы «МАЗ», просит опорный банк ЕС провести новый тендер

Источник материала: Tut.by

Львов отказывается от закупки 100 автобусов МАЗ из-за действий режима Александра Лукашенко. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.



Фото: maz.by

Львов должен был закупить белорусского автобусы по результатам тендера Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), на котором победил МАЗ. Опорный банк Евросоюза выделял финансирование в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».

— Подходит к завершению тендер на 100 автобусов и в нем побеждает белорусская компания. Они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов, — сообщил Садовый.

Мэр сказал, что власти Львова обратятся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.

— Революция и строительство демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права. Впрочем, у нас есть украинские производители, нуждающиеся в поддержке, — подчеркнул Садовый.

Мэр Львова надеется, что в новом тендере победит украинская компания.

— Почему это важно? Украина нуждается в 30 тыс. еденицах общественного транспорта. Это миллиарды гривен и десятки тысяч рабочих мест, которые останутся в Украине, — сказал градоначальник и предложил правительству Украины ввести защитные тарифы или пошлину на закупку общественного транспорта за границей, если его можно купить в Украине.

В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации «Богдан», «Эталон», концерн «Электрон».

В начале 2021 года Андрей Садовый обратился к жителям Львова с вопросом, имеет ли город моральное право покупать автотранспорт в Беларуси. Тогда же на заводе компании «Богдан» заявили, что город собирается купить 100 автобусов МАЗ в обход тендерных предложений.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 автобусов МАЗ.

Однако у местных депутатов и экспертов сумма сделки вызвала большие вопросы. Минэкономики Украины также выступило против решения властей Киева купить белорусские автобусы «без тендера и без привлечения отечественных производителей. Вместе с тем в ведомстве признали, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос закупок и пообещали проработать вопрос, чтобы «ситуация как с автобусами МАЗ не повторилась».

В феврале 2021 года Минский автозавод отрапортовал о поставке всех автобусов для нужд «Киевпасстранса».