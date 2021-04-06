МВФ разочаровался в перспективах Беларуси. А в мире настроения улучшаются

Источник материала: Tut.by

МФВ представил новый World economic outlook, где значительно ухудшил прогноз для Беларуси. В октябре фонд ожидал восстановления экономики страны (прирост ВВП 2,2%), но сегодня уже ожидает спада — минус 0,4% в 2021-м году и слабый прирост, всего 0,8%, в 2022-м.



Фото: Reuters

Инфляция в Беларуси в 2021–2022 году будет на уровне 6,9% и 5,5% соответственно.

— Растущие гуманитарные последствия пандемии COVID-19, которая продолжается уже год, по-прежнему вызывают тревогу, несмотря на улучшение настроений в экономике вследствие расширения вакцинации, — говорится в обзоре. — Перспективы развития мировой экономики характеризуются высокой неопределенностью, связанной в первую очередь с дальнейшим ходом пандемии. Скорость и синхронизированный характер сокращения экономической деятельности в 2020 году не имеют аналогов на памяти нынешних поколений. Однако могло быть намного хуже.

Хотя точные масштабы определить сложно, по оценкам персонала МВФ, сокращение могло бы быть в три раза сильнее, если бы не чрезвычайные меры поддержки.

После сокращения в 2020 году, составившего, по оценкам, минус 3,3%, в 2021-м году прогнозируется рост мировой экономики на 6% с замедлением его до 4,4% в 2022 году. Прогнозы на 2021 и 2022 годы повышены на 0,8 и 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьским выпуском обзора. Сказалась дополнительная бюджетная поддержка в некоторых крупных экономиках и ожидаемое восстановление роста во второй половине года благодаря вакцинации.

— Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост мировой экономики снизится до 3,3% с учетом прогнозируемого ущерба для потенциального предложения и действия факторов, возникших до пандемии, включая замедление роста численности рабочей силы в связи со старением населения в странах с развитой экономикой и некоторых странах с формирующимся рынком. Благодаря беспрецедентным ответным мерам политики рецессия в связи с COVID-19, вероятно, вызовет менее серьезный долговременный ущерб, чем мировой финансовый кризис 2008 года.