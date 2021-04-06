Макей: Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира». Такое заявление он сделал после совещания у Александра Лукашенко по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Сюжеты показали в вечернем эфире телеканалов СТВ и ОНТ .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства: где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, — сказал министр.

Он заявил, что ведомство посмотрит на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах.

— Ну, например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц — это Хошимин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны, что позволит ежедневно в таком постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет иметь пользу для Беларуси.

Высказался Владимир Макей об отношениях с Польшей, а также о возбужденных уголовных делах после мероприятий в Бресте, посвященных «дню проклятых солдат».

— Это мероприятия, которые идут вразрез с нашим законодательством. Может, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками и должны нести соответствующее наказание. Поэтому уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Беларуси, имеют конкретные причины, и есть конкретные доказательства их правонарушений и преступлений.

Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами.

— Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнения, всегда найдется адекватный ответ. Отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства нашей страны и международных обязательств, — сказал он.

— Сегодня обсуждался также и вопрос, можно сказать откровенно, возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться на то, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло.

Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко заявил , что в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства и полный штат дипломатов. Он высказался о ситуации с Польшей, отметив, что «конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость». По его словам, «последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников» и проведение с этой целью мероприятий в Бресте, Гродно. Также Лукашенко поручил «разобраться принципиально со всеми сомнительными объединениями и учреждениями» и провести их перерегистрацию.

Обострение отношений

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат», который отмечают в Польше. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста: консулу предложили покинуть территорию нашей страны. В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве. Позже страны выслали еще несколько дипломатов друг друга. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила , что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье были задержаны пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными. Известно, что Почобуту и Тишковской предъявлены обвинения по этой статье.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете Безопасности ООН).