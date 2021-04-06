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Анжелика Никитина об инвестплане 2021 года и новых подходах в работе с инвестором

07.04.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси за 5 лет будет реализовано до тысячи инфраструктурных проектов. Это  дороги, энергетика и коммунальное хозяйство. Министерство экономики сейчас верстает план. 

До 2025 года - более 700 инвестпроектов
Это будет основа для формирования инвестпрограмм как республиканских, так и региональных. Обсуждаются и коммерческие проекты с привлечением капитала извне  на новые инновационные производства. 

Анжелика Никитина об инвестплане 2021 года и новых подходах в работе с инвестором


Правовые новации для инвестора
Навстречу бизнесу в Беларуси дополняется и правовая база. Инвестор в итоге получит дополнительные гарантии. Сейчас проект закона в Палате представителей. 

Инвестплан 2021 года - 34 млрд рублей
О планах на ближайшую пятилетку мы узнали у замминистра экономики  Анжелики Никитиной

Анжелика Никитина об инвестплане 2021 года и новых подходах в работе с инвестором


Экономика ЕАЭС: наиболее динамичный рост в Беларуси

Минэкономики планирует реализовать 700 инвестпроектов за 5 лет
 
 
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В Беларуси за 5 лет будет реализовано до тысячи инфраструктурных проектов. Это  дороги, энергетика и коммунальное хозяйство. Министерство экономики сейчас...
 
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