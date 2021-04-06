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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анжелика Никитина об инвестплане 2021 года и новых подходах в работе с инвестором В Беларуси за 5 лет будет реализовано до тысячи инфраструктурных проектов. Это дороги, энергетика и коммунальное хозяйство. Министерство экономики сейчас...

В Беларуси за 5 лет будет реализовано до тысячи инфраструктурных проектов. Это дороги, энергетика и коммунальное хозяйство. Министерство экономики сейчас верстает план.Это будет основа для формирования инвестпрограмм как республиканских, так и региональных. Обсуждаются и коммерческие проекты с привлечением капитала извне на новые инновационные производства.Навстречу бизнесу в Беларуси дополняется и правовая база. Инвестор в итоге получит дополнительные гарантии. Сейчас проект закона в Палате представителей.О планах на ближайшую пятилетку мы узнали у