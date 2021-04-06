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МВФ прогнозирует, что экономика Беларуси в 2021 году упадет
07.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике Беларуси по сравнению с последним релизом от октября 2020 года.
По данным МВФ, сокращение экономики Беларуси в 2021 году составит 0,4%, в 2022 году ВВП страны вырастет на 0,8%. В октябре 2020 года в релизе МВФ экономике Беларуси прогнозировался рост на 2,2% в 2021 году.
МВФ также прогнозирует, что инфляция в Беларуси в 2021 году составит 6,9% в 2021 году, в 2022 году — 5,5%. Дефицит текущего счета, по прогнозу, составит 0,3% ВВП в этом году и 1,7% — в следующем.
Официальный прогноз социально-экономического развития Беларуси, утвержденный указом Александра Лукашенко,
Напомним, что ЕАБР
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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике Беларуси по сравнению с последним релизом от октября 2020 года.
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