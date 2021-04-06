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МВФ прогнозирует, что экономика Беларуси в 2021 году упадет

07.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике Беларуси по сравнению с последним релизом от октября 2020 года.

По данным МВФ, сокращение экономики Беларуси в 2021 году составит 0,4%, в 2022 году ВВП страны вырастет на 0,8%. В октябре 2020 года в релизе МВФ экономике Беларуси прогнозировался рост на 2,2% в 2021 году.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в Беларуси в 2021 году составит 6,9% в 2021 году, в 2022 году —  5,5%. Дефицит текущего счета, по прогнозу, составит 0,3% ВВП в этом году и 1,7% — в следующем.

Официальный прогноз социально-экономического развития Беларуси, утвержденный указом Александра Лукашенко, предполагает рост ВВП на 1,8%, инфляция не должна быть выше пяти процентов. ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, что ЕАБР прогнозирует белорусской экономике серьезные испытания. Там полагают, что стагнация в 2021 году продолжится, а при негативном сценарии, в 2022 ситуация усугубится. По данным Всемирного банка, экономику Беларуси в 2021 году ждет рецессия, ВВП упадет на 2,2%: негативный тренд будет связан с отсутствием реформ, политической напряженностью в стране и отрицательным влиянием на Беларусь российского «налогового маневра».

 
 
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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике Беларуси по сравнению с последним релизом от октября 2020 года.
 
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