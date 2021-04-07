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Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
07.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первый дом
О ЖК “4 СЕЗОНА”
“Весна” – первый дом жилого комплекса “4 СЕЗОНА”, который строится на месте частного сектора в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске. Напомним, всего здесь запроектировано четыре 16-этажные “свечки” и торговая галерея ссупермаркетом Green, магазинами, кафе и паркингом на 300 машиномест.
На рекламных рендерах комплекс выглядит многообещающе: современная архитектура и эффектная подсветка, авторские лаунж-зоны и колясочные на каждом этаже новостроек, функциональные планировки квартир и большие лоджии с панорамным остеклением. Во дворах — никаких машин, только детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны отдыха и даже собственный парк электросамокатов Ninebot. Вот так выглядят картинки, которые застройщик продает своим клиентам.
Старт строительства – февраль 2020 года, сдача – март 2021
Сроки строительства — один из главных страхов на рынке долевого жилья, поэтому далеко не все спешат вступать в стройку на стадии котлована (когда
Жилой дом «Весна»: сравниваем рендеры и готовую новостройку
В эксплуатацию сдана первая 16-этажка «Весна». В новостройке 110 квартир (47 «однушек», 47 «двушек», 15 «трёшек» и 1 четырёхкомнатная). Прямо сейчас рабочие устраняют последние шероховатости и наводят финальную красоту, но уже очевидно, что внешне здание "попало в рендер": обещанный текстурированный фасад есть, вечерняя декоративная подсветка включена, выглядит новостройка, как на картинке.
Квартиры сданы с черновой отделкой. Как и обещал застройщик, установлены радиаторы фирмы Kermi, произведена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, окна и выходы на лоджию – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле Rehau снабжённые детскими замками, входная металлическая дверь от компании «Медведев И К». Интересным мы нашли решение ограждающих конструкций французских окон: в одной части дома они сделаны в виде металлической решётки, а в другой - из закалённого стекла. Видеодомофоны собственники получат при передаче квартиры.
Застройщик позаботился о внешнем виде дома после заселения жильцов и предусмотрительно сделал нижнюю часть остекления лоджии из матового ударопрочного стекла.
К слову, в готовом доме еще есть 4 свободные «двушки». Цена – $1290 за “квадрат”. Для сравнения, в строящемся доме №2 (который планируется сдать в августе 2021г.) цена квадратного «двушек» стартует от $1250. Как правило, застройщик предлагает минимальные цены для приобретения квартиры на стадии котлована и разница с готовым жильём может достигать $150 с каждого «квадрата».
Летом сдадут второй дом. Куда ставить машины?
Первые 110 квартир уже сданы, а в конце лета введут в эксплуатацию
— К моменту, когда первые жильцы завершат ремонт, паркинг уже будет функционировать, — пояснили представители «ТЕНКинвест».
А вот самокаты для жителей первого дома уже закуплены, в ближайшее время они будут переданы товариществу собственников. На дом приобретено 13 электросамокатов Ninebot KickScooter ES2.
Купил «однушку» — получил «двушку»
Интересный бонус застройщик предложит всем собственникам однокомнатных квартир в комплексе – вариант перепланировки в «евро-двушку» с минимальными затратами.
Так собственник может получить от застройщика проект перепланировки квартиры с изменением назначений помещений, его подготовит главный архитектор комплекса бесплатно. Собственнику останется только пройти процедуру согласования в администрации Советского района, после чего сможет перенести коммуникации, получив изолированную спальню и просторную кухню-гостиную. Несколько вариантов планировочных решений для «евро-двушек» предлагает одна из ведущих студий дизайна «STUDIO 57», с ними можно ознакомится на
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Первый дом ЖК «4 СЕЗОНА» сдан в эксплуатацию. Рабочие наводят финальную красоту на объекте, а дольщики готовятся к приемкам своих квартир. Realt.by побывал в новом доме...
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