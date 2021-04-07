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Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

07.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Первый дом ЖК «4 СЕЗОНА» сдан в эксплуатацию. Рабочие наводят финальную красоту на объекте, а дольщики готовятся к приемкам своих квартир. Realt.byпобывал в новом доме одним из первых: сравниваем с рендерами и показываем, как новостройка выглядит изнутри.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

О ЖК “4 СЕЗОНА”

“Весна” – первый дом жилого комплекса “4 СЕЗОНА”, который строится на месте частного сектора в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске. Напомним, всего здесь запроектировано четыре 16-этажные “свечки” и торговая галерея ссупермаркетом Green, магазинами, кафе и паркингом на 300 машиномест.

На рекламных рендерах комплекс выглядит многообещающе: современная архитектура и эффектная подсветка, авторские лаунж-зоны и колясочные на каждом этаже новостроек, функциональные планировки квартир и большие лоджии с панорамным остеклением. Во дворах — никаких машин, только детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны отдыха и даже собственный парк электросамокатов Ninebot. Вот так выглядят картинки, которые застройщик продает своим клиентам.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Старт строительства – февраль 2020 года, сдача – март 2021

Сроки строительства один из главных страхов на рынке долевого жилья, поэтому далеко не все спешат вступать в стройку на стадии котлована (когда квартиры продаются по самым выгодным ценам). Страх подкрепляют реальные истории из Минска (из последнего —ЖК «Аркадия» и «Грушевский посад»). Однако дольщикам ЖК «4 СЕЗОНА» повезло куда больше других. Строительство первой высотки комплекса «Весна» стартовало в феврале прошлого года, а уже в марте 2021-го новостройка была сдана. Дом построен в срок, ровно по графику. К слову, проследить за ходом строительства участники могут практически в реальном времени – каждую неделю застройщик отчитывается о проделанной работе, прикрепляя актуальные фото площадки.

Отметим, что репутация «ТЕНКинвест» в этом плане чиста еще ни разу застройщик не нарушил сроки строительства жилья. Все предыдущие проекты (торговые и бизнес-центры, жилые комплексы «Александров Парк» и «Акварель» в Боровлянах) были сданы либо вовремя, либо раньше заявленного срока.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Жилой дом «Весна»: сравниваем рендеры и готовую новостройку

В эксплуатацию сдана первая 16-этажка «Весна». В новостройке 110 квартир (47 «однушек», 47 «двушек», 15 «трёшек» и 1 четырёхкомнатная). Прямо сейчас рабочие устраняют последние шероховатости и наводят финальную красоту, но уже очевидно, что внешне здание "попало в рендер": обещанный текстурированный фасад есть, вечерняя декоративная подсветка включена, выглядит новостройка, как на картинке.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Дальше – интересней, идем в подъезд. Напомним, в рекламе застройщик обещал парадную с лаунж-зоной и местом для консьержа, яркий дизайн лестничных пролетов, удобную навигацию и поэтажные помещения для хранения колясок и сезонного инвентаря жильцов. Вот так выглядели рендеры.


Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

А вот так холл новостройки выглядит в реальности. На наш взгляд, различия минимальны, застройщику удалось повторить картинки практически на 100%. Мебель уже привезена, дело осталось за малым – элементы декора, аксессуары и книги. Домашний уют здесь появится уже с первыми жильцами.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

На каждом этаже удобная навигация и помещения для хранения колясок и сезонного инвентаря.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Квартиры сданы с черновой отделкой. Как и обещал застройщик, установлены радиаторы фирмы Kermi, произведена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, окна и выходы на лоджию – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле Rehau снабжённые детскими замками, входная металлическая дверь от компании «Медведев И К». Интересным мы нашли решение ограждающих конструкций французских окон: в одной части дома они сделаны в виде металлической решётки, а в другой - из закалённого стекла. Видеодомофоны собственники получат при передаче квартиры.

Застройщик позаботился о внешнем виде дома после заселения жильцов и предусмотрительно сделал нижнюю часть остекления лоджии из матового ударопрочного стекла.

К слову, в готовом доме еще есть 4 свободные «двушки». Цена – $1290 за “квадрат”. Для сравнения, в строящемся доме №2 (который планируется сдать в августе 2021г.) цена квадратного «двушек» стартует от $1250. Как правило, застройщик предлагает минимальные цены для приобретения квартиры на стадии котлована и разница с готовым жильём может достигать $150 с каждого «квадрата».

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Летом сдадут второй дом. Куда ставить машины?

Первые 110 квартир уже сданы, а в конце лета введут в эксплуатацию второй дом «Зима». При этом сдача многофункционального комплекса с паркингом запланирована только на февраль 2022 года. В офисе продаж нам рассказали, что планируют вводить многофункциональный комплекс очередями: паркинг – сентябрь 2021, а торговую галерею с магазином – декабрь 2021г.

К моменту, когда первые жильцы завершат ремонт, паркинг уже будет функционировать, пояснили представители «ТЕНКинвест».

А вот самокаты для жителей первого дома уже закуплены, в ближайшее время они будут переданы товариществу собственников. На дом приобретено 13 электросамокатов Ninebot KickScooter ES2.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами
Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Купил «однушку» получил «двушку»

Интересный бонус застройщик предложит всем собственникам однокомнатных квартир в комплексе – вариант перепланировки в «евро-двушку» с минимальными затратами.

Так собственник может получить от застройщика проект перепланировки квартиры с изменением назначений помещений, его подготовит главный архитектор комплекса бесплатно. Собственнику останется только пройти процедуру согласования в администрации Советского района, после чего сможет перенести коммуникации, получив изолированную спальню и просторную кухню-гостиную. Несколько вариантов планировочных решений для «евро-двушек» предлагает одна из ведущих студий дизайна «STUDIO 57», с ними можно ознакомится на сайте застройщика либо на Realt.by. К слову, перепланировку можно будет сделать и в остальных домах комплекса.

Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

 
Теги: Минск
 
 
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Первый дом ЖК «4 СЕЗОНА» сдан в эксплуатацию. Рабочие наводят финальную красоту на объекте, а дольщики готовятся к приемкам своих квартир. Realt.by побывал в новом доме...
 
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