Ожидание и реальность: сравнили первый готовый дом ЖК “4 СЕЗОНА” с рекламными рендерами

Квартиры сданы с черновой отделкой. Как и обещал застройщик, установлены радиаторы фирмы Kermi, произведена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, окна и выходы на лоджию – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле Rehau снабжённые детскими замками, входная металлическая дверь от компании «Медведев И К». Интересным мы нашли решение ограждающих конструкций французских окон: в одной части дома они сделаны в виде металлической решётки, а в другой - из закалённого стекла. Видеодомофоны собственники получат при передаче квартиры.

Застройщик позаботился о внешнем виде дома после заселения жильцов и предусмотрительно сделал нижнюю часть остекления лоджии из матового ударопрочного стекла.

К слову, в готовом доме еще есть 4 свободные «двушки». Цена – $1290 за “квадрат”. Для сравнения, в строящемся доме №2 (который планируется сдать в августе 2021г.) цена квадратного «двушек» стартует от $1250. Как правило, застройщик предлагает минимальные цены для приобретения квартиры на стадии котлована и разница с готовым жильём может достигать $150 с каждого «квадрата».