По цене квартиры. Обзор красивых дач и домов под Минском от $35 тыс.

Источник материала: realt.by

С началом дачного сезона в продаже на Realt.byпоявилось много интересных загородных объектов. В новом обзоре – современные и необычные дома и дачи под Минском, которые можно купить по цене от $35 до$60 тысяч.

Стильная дача в СТ «Родник-Элитный» за $ 43 тыс. Садовое товарищество «Родник-Элитный» находится в 21 километре от МКАД. Здесь продается новая дача, построенная в 2020 году. Участок площадью 6,3 сотки выровнен и засеян голландским газоном. Площадь дома - 47 «квадратов», дача укомплектована мебелью и техникой. Вода сезонная (заведена в дом), канализация местная, обустроен собственный заезд на территорию. Объект полностью готов для проживания, внутри есть изолированная спальня, кухня-гостиная, зона отдыха на втором уровне. Продается стильная дача за $43 тыс., возможен торг.

Купольный дом в Смолевичском районе за $58 тыс. Если типовые проекты вас не впечатляют, то у нас есть кое-что особенное. В базе Realt.byпродается необычный купольный дом всего в 25 километрах от Минска. Дом построен в виде полусферы и состоит из двух частей: первая – для жизни, вторая – для гостей. Объект еще не достроен, но основные работы выполнены: готов каркас, проведена электрика, установлены окна и двери. Из преимуществ – свободная планировка, энергоэффективность, звукоизоляция.

Площадь участка – 10 соток, площадь основного дома – 150 «квадратов», гостевого – 50 квадратных метров. Готовность дома оценена в 60%, год постройки – 2019. Объект возведен из ячеисто-бетонных блоков, крыша – битумная черепица. Высота потолков на первом этаже — 2,8 м, на втором — 4 м в верхней точке. Электричество есть, отопление на газу, вода – скважина (введена в дом), канализация местная. Так выглядит проект готового дома.







A - frame под Минском за $39 тыс. В 22 километрах от МКАД и 2 километрах от Дубровского водохранилища продается новая дача, готовая для круглогодичного проживания. Проект «каркасника» необычный – А-образной конфигурации. Площадь застройки – 6х6 метров, площадь участка – 10 соток. Возле дома – открытая терраса площадью 2,5х6 метров, а на участке рядом – пристройка с дровником. Вода и санузел в доме.

На первом этаже есть спальня, кухня-гостиная с печью-камином и кондиционером, совмещенный санузел. На мансарде – зона отдыха, пригодная для сна. Дача продается со всей мебелью и техникой, цена – $39 тыс.























“Космический корабль” за $ 36 тыс. За $36 тыс.можно купить дом в 39 километрах от Минска. Со слов собственника, здесь мы имеем дело не с дачей, а с космическим кораблем. Дом построен по технологии финского каркаса в 2019 году. На участке своя скважина, автономная канализация, умное отопление конвекторами «Zanussi». В доме кухня-гостиная, спальня, крытая терраса и отдельный хозяйственный блок. Дача укомплектована всей необходимой мебелью, техникой и декором. Из техники – холодильник, индукционная варочная поверхность, духовой шкаф. Из Минска до территории дачного кооператива ведет асфальтированная дорога.

Барнхаус в микропоселке за $ 57 тыс. Любопытное место мы нашли в 18 километрах от Минска. Здесь можно купить готовый дом в концептуальной застройке "Зеленая роща", коммуникации есть, подъезд асфальтирован, рядом – лес, недалеко озеро Вяча. Дома разные, но выполнены в едином стиле. Сейчас на продажу выставлен двухуровневый барнхаус площадью 90 «квадратов» за $57 тыс. Объект готов, все коммуникации введены (отопление, вода, канализация), выполнена чистовая отделка. В объявлении отмечено, что дом построен компанией-застройщиком по канадской технологии из экологически чистых материалов.

Дача в Логойском р-не за $34,9 тыс. А вот такую дачу мы нашли в СТ «Гаищанка» в 35 километрах от МКАД. Участок – 13,3 сотки, находится в уединенном месте прямо у леса. Вокруг – зелень, а соседей нет. Площадь застройки – 110 квадратных метров. Дом сборно-щитовой, обшит сайдингом под имитацию дерева. Построена дача в 2018 году, стены утеплены, но ремонт внутри не закончен. Объект продается без внутренней отделки. Планировка свободная, вода и канализация подведены, электрика разведена, отопление печное. На участке есть также пристройка и баня, готовая для эксплуатации. Со слов продавца, баня безаварийно отработала две зимы без слива системы, "печь каменка, пар отличный". В бане есть также санузел, душ (бойлер 120 литров), стиральная машина, а также комната отдыха с кухней (холодильник, плита, мойка, шкафчики), мебелью, WiFi и телевизором. Возле бани - веранда и открытая терраса. Под террасой залит фундамент под купель, а возле бани навес с фундаментом под печь барбекю. Выглядит это вот так.