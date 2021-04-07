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Золотовалютные резервы падают третий месяц: минус 174,5 млн долларов за март
07.04.2021 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили 6,940 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за март на 174,5 млн долларов (на 2,5%) после сокращения в феврале на 88,9 млн долларов.
С начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.
Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота, пояснили в Нацбанке.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством
За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.
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С начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.
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