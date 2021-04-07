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В марте белорусы стали заметно активнее на валютном рынке. Покупали или продавали?

07.04.2021 10:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте интерес белорусов и к покупке, и к продаже наличной валюты вырос, но население осталось чистым продавцом. С учетом безналичных операций ситуация обратная — население стабильно покупает больше, чем продает. Об этом сообщает Нацбанк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Покупка наличной валюты гражданами в марте выросла на 24,6% до 545,9 млн долларов, продажа — на 24,6% 645 млн долларов.

Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки, прошлый год граждане закончили чистыми покупателями — впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

За 2019 год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов, за 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, за 2017-й чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций население стабильно остается чистым покупателем валюты. В марте покупка безналичной валюты превысила продажу на 123,5 млн долларов, с начала года чистая покупка безналичной валюты составила 418,4 млн долларов. По итогам прошлого года безналичная покупка валюты населением превысила продажу на 1,822 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-марте были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 196,5 млн долларов).

Напомним, Нацбанк по итогам 2020 года констатировал заметное снижение золотовалютных резервов — на 1,9 млрд долларов, в том числе — из-за высокого спроса на валюту. Снижение продолжается и в начале года.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Покупка наличной валюты гражданами в марте выросла на 24,6% до 545,9 млн долларов.
 
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