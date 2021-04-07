Определены особенности торговли ювелирными изделиями через интернет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Продавать через интернет можно ювелирные изделия, которые сделаны в республике и маркированы кодами идентификации, соответствующее постановление Совмина №193 от 5 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Принципиальным фактором для получения разрешения на торговлю в интернете ювелирными изделиями является наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, у которых есть разрешение на деятельность, связанную с драгметаллами и камнями.

Храниться ювелирные изделия должны в стационарных торговых объектах. Их пересылку можно организовать с помощью национального оператора почтовой связи. Доставку нужно производить с учетом правил охраны. Также покупателю нужно предоставить возможность просканировать этикетку, где есть специальный идентификационный номер во время получения изделий. Кроме того, продавцу необходимо создать возможность оплачивать и забирать изделия в стационарных объектах (заранее и при получении).

Также все этапы обращения ювелирных изделий должны вноситься в соответствующую автоматизированную информационную систему.

Минфин совместно с министерствами по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации примут меры по реализации этого постановления и до 1 октября 2022 года обеспечат проведение оценки результатов интернет-торговли ювелирными изделиями с информированием Совмина.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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