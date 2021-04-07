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Торги в среду начались с подорожания евро и доллара США
07.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр - Sputnik. Доллар США и евро подскочили в цене, российский рубль упал на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:24, евро подорожал больше других валют – 1,02%, доллар США продемонстрировал рост на 0,47%, российский рубль сдал свои позиции на 0,97%.
В начале торгов 7 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что ждет белорусскую экономику
Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне
Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.
Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.
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Европейская и американская валюты продемонстрировали большой рост в начале торгов в середине недели, российский рубль упал в цене.
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