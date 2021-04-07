Торги в среду начались с подорожания евро и доллара США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Доллар США и евро подскочили в цене, российский рубль упал на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:24, евро подорожал больше других валют – 1,02%, доллар США продемонстрировал рост на 0,47%, российский рубль сдал свои позиции на 0,97%.

В начале торгов 7 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,17 белорусского рубля

1 доллар США – 2,67 рубля

100 российских рублей – 3,44 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса.

Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.

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