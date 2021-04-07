ЗВР Беларуси падают третий месяц подряд

За март в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка 7 апреля.

После сокращения в феврале на 88,9 млн долларов, на 1 апреля международные резервные активы снизились на 174,5 млн долларов (2,5%). На настоящий момент ЗВР составляют 6,940 млрд долларов в эквиваленте.

С начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.

В Нацбанке сообщают, что "снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

Поддержанию уровня ЗВР в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Прошлый месяц также показал снижение. Международные резервные активы за февраль упали на 88,9 млн долларов (1,2%) и на 1 марта составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).