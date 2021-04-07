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ЗВР Беларуси падают третий месяц подряд

07.04.2021 11:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За март в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка 7 апреля.

После сокращения в феврале на 88,9 млн долларов, на 1 апреля международные резервные активы снизились на 174,5 млн долларов (2,5%). На настоящий момент ЗВР составляют 6,940 млрд долларов в эквиваленте.

С начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.

В Нацбанке сообщают, что "снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

Поддержанию уровня ЗВР в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Прошлый месяц также показал снижение. Международные резервные активы за февраль упали на 88,9 млн долларов (1,2%) и на 1 марта составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).

Напомним, в январе ЗВР также снизились – на $265 млн (3,5%). На 1 февраля сумма их равнялась $7,203 млрд. С начала 2021 года сокращение составило 4,7%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За март в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка 7 апреля.
 
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