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ЗВР Беларуси падают третий месяц подряд
07.04.2021 11:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За март в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов. Об этом
После сокращения в феврале на 88,9 млн долларов, на 1 апреля международные резервные активы снизились на 174,5 млн долларов (2,5%). На настоящий момент ЗВР составляют 6,940 млрд долларов в эквиваленте.
С начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.
В Нацбанке сообщают, что "снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".
Поддержанию уровня ЗВР в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Прошлый месяц также показал снижение. Международные резервные активы за февраль
Напомним, в январе ЗВР также
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За март в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка 7 апреля.
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