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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Таджикистане состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро" Деловые круги Беларуси в эти дни находятся с визитом в Таджикистане. Сегодня здесь состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро". Накануне открылась...

Деловые круги Беларуси в эти дни находятся с визитом в Таджикистане. Сегодня здесь состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро". Накануне открылась выставка Made in Belarus. Участие принимают 40 белорусских компаний. Среди них МТЗ, Гомсельмаш, Лидаагропроммаш. Отметим, с 2016 года взаимный товарооборот Беларуси и Таджикистана вырос в пять с половиной раз и в 2020 составил более 111 млн долларов.