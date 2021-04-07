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В Таджикистане состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро"

07.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Деловые круги Беларуси в эти дни находятся с визитом в Таджикистане. Сегодня здесь состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро". Накануне открылась выставка Made in Belarus. Участие принимают 40 белорусских компаний. Среди них МТЗ, Гомсельмаш, Лидаагропроммаш. Отметим,  с 2016 года взаимный товарооборот Беларуси и Таджикистана вырос в пять с половиной раз  и в 2020 составил более 111 млн долларов.
 
 
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Деловые круги Беларуси в эти дни находятся с визитом в Таджикистане. Сегодня здесь состоится масштабное событие - аграрный форум "Тадж-Бел-Агро". Накануне открылась...
 
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