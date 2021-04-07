В Польше заявили, что не оставят без помощи соотечественников, попавших под репрессии в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Власти Польши не оставят без помощи попавших под репрессии соотечественников, живущих в Беларуси. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михаил Дворчик.



Фото: pap.pl

— Это поразительно, что в 21-м веке диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской, — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио .

Он подчеркнул, что одним из приоритетов правительства в этой ситуации является оказание максимальной помощи соотечественникам.

Комментируя прозвучавшие накануне высказывания Лукашенко, Дворчик сказал, что «в последние недели мы имеем дело с антипольской кампанией, проводимой в Беларуси, в основном государственными СМИ, но также и официальными лицами».

— В Беларуси ведется кампания и усиливаются репрессии против польского меньшинства. Белорусские власти относятся к полякам как к этнической группе, против которой они хотят вызвать негативные эмоции у других белорусских граждан. Надеюсь, это не сработает, — подчеркнул Дворчик.

Министр также отметил, что фактически поляков в Беларуси преследуют только за то, что они поляки, пишет Gazeta Prawna.

Во вторник Александр Лукашенко заявил , что политические отношения с Польшей никогда не были идеальными, но белорусская сторона долгое время терпела «нападки и обвинения» в свой адрес и, проявляя гибкость, добивалась компромисса. Однако «эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость».

— Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно, — заявил Александр Лукашенко. — И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями.

Он также отметил, что живущие в Беларуси поляки — «это наши поляки» и посоветовал руководству Польши их так и воспринимать.