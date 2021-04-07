Доллар США и евро резко прибавили в цене на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Доллар США и евро сильно прибавили в стоимости, российский рубль подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро продемонстрировал рост сразу на 1,06%, доллар США прибавил в стоимости 0,49%, российский рубль упал на 1,15%.

Для американской валюты это рекорд. До сегодняшнего дня доллар лишь два раза преодолевал порог в 2,65 рубля. Первый раз в был августе прошлого года, а второй – в ноябре.

По итогам торгов 7 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,17 белорусского рубля

1 доллар США – 2,67 рубля

100 российских рублей – 3,44 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Как заявлял старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик, экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса.

Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.