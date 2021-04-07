ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар США и евро резко прибавили в цене на торгах в среду

07.04.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Доллар США и евро сильно прибавили в стоимости, российский рубль подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро продемонстрировал рост сразу на 1,06%, доллар США прибавил в стоимости 0,49%, российский рубль упал на 1,15%.

Для американской валюты это рекорд. До сегодняшнего дня доллар лишь два раза преодолевал порог в 2,65 рубля. Первый раз в был августе прошлого года, а второй – в ноябре.

По итогам торгов 7 апреля на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,17 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,67 рубля
  • 100 российских рублей – 3,44 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Как заявлял старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик, экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса.

Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская и американская валюты стали значительно дороже по итогам торгов в середине недели, российский рубль подешевел.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Польше заявили, что не оставят без помощи соотечественников, попавших под репрессии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by