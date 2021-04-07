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Доллар США и евро резко прибавили в цене на торгах в среду
07.04.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр - Sputnik. Доллар США и евро сильно прибавили в стоимости, российский рубль подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро продемонстрировал рост сразу на 1,06%, доллар США прибавил в стоимости 0,49%, российский рубль упал на 1,15%.
Для американской валюты это рекорд. До сегодняшнего дня доллар лишь два раза преодолевал порог в 2,65 рубля. Первый раз в был августе прошлого года, а второй – в ноябре.
По итогам торгов 7 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.
Также в 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.
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Европейская и американская валюты стали значительно дороже по итогам торгов в середине недели, российский рубль подешевел.
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