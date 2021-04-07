В БКК пояснили, зачем потребовалось страхование от политических рисков для контракта с Бразилией

Источник материала: Tut.by

Правительство разрешило госпредприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» увеличить лимит по договорам добровольного страхования экспортных рисков с Белорусской калийной компанией (БКК). Это следует из постановления Совета министров № 192 от 5 апреля 2021 года.



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Так, страховому предприятию разрешено заключить со спецэкспортером «Беларуськалия» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 года, заключенного между калийным трейдером и бразильской компанией Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA.

В БКК пояснили, что постановление Совмина связано с тем, что компания заявила на страхование в «Белэксимгарант» сумму контракта с Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA, превышающую лимит страхования, установленного Минфином для «Белэксимгаранта» на каждого отдельного нерезидента.

Поэтому «Белэксимгарант» обратился в Минфин для увеличения лимита.

«Страхование рисков является стандартной практикой трейдинговой компании и, как правило, включает в себя страхование грузов, коммерческих и политических рисков и так далее. В процессе своей деятельности Белорусская калийная компания активно использует данный инструмент минимизации рисков на протяжении многих лет», пояснили в БКК.

Спотовый рынок Бразилии был всегда интересен Беларуси. Согласно данным официальной статистики, в 2020 году Бразилия стала крупнейшим покупателем белорусских калийных удобрений, куда было отгружено продукции на 522 млн долларов. В Китай экспорт составил 320,7 млн долларов, в Индию — 290 млн долларов.

В феврале 2021 года поставки хлористого калия в Бразилию из-за рубежа достигли максимального для этого месяца показателя за последние 20 лет. А вместе с этим увеличились и цены. Из России при этом было ввезено 30% общего объема продукта, из Канады — 22%, из Беларуси — 20%, из Германии — 12%.

Борьба за потребителя между производителями калийных удобрений развернулась несколько месяцев назад и не обошлась без упреков в адрес Беларуси в демпинге.

5 апреля Белорусская калийная компания сообщила , что согласовала с индийским импортером IPL новую стоимость контрактных объемов хлористого калия с поставкой в Индию на уровне 280 долларов за тонну на условиях CFR с отсрочкой платежа на 180 дней. Это на 33 доллара за тонну выше цены, о которой было объявлено в январе. БКК заявила, что «достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия».

Агентство Argus отмечает , что многие другие производители калийных удобрений сочли предыдущую контрактную цену для Индии слишком низкой с учетом спотовых котировок на тот момент, а также общей рыночной ситуации в начале 2021 года. В результате IPL не удалось договориться с другими поставщиками о такой же цене. Чтобы недопустить дефицита продукта, индийская сторона была вынуждена повысить цену.