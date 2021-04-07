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В БКК пояснили, зачем потребовалось страхование от политических рисков для контракта с Бразилией
07.04.2021 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство разрешило госпредприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» увеличить лимит по договорам добровольного страхования экспортных рисков с Белорусской калийной компанией (БКК). Это следует из постановления Совета министров № 192 от 5 апреля 2021 года.
Так, страховому предприятию разрешено заключить со спецэкспортером «Беларуськалия» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 года, заключенного между калийным трейдером и бразильской компанией Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA.
В БКК пояснили, что постановление Совмина связано с тем, что компания заявила на страхование в «Белэксимгарант» сумму контракта с Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA, превышающую лимит страхования, установленного Минфином для «Белэксимгаранта» на каждого отдельного нерезидента.
Поэтому «Белэксимгарант» обратился в Минфин для увеличения лимита.
«Страхование рисков является стандартной практикой трейдинговой компании и, как правило, включает в себя страхование грузов, коммерческих и политических рисков и так далее. В процессе своей деятельности Белорусская калийная компания активно использует данный инструмент минимизации рисков на протяжении многих лет», пояснили в БКК.
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5 апреля Белорусская калийная компания
Агентство Argus
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Правительство разрешило госпредприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» увеличить лимит по договорам добровольного страхования экспортных...
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