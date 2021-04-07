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На торгах 7 апреля курс доллара побил исторический рекорд

07.04.2021 15:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 7 апреля, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара США рванул вверх и установил новый рекорд, достигнув отметки 2,6676 рубля.

На торгах с самого утра доллар начал расти и к 13.00 (окончание торгов на валютной бирже) достиг отметки 2,6676 рубля, прибавив 1,3 копейки (0,49%).

Курс евро также не стоял на месте. Европейская валюта укрепилась более чем на 3 копейки (на 1,06%) – до 3,1684 рубля.

А вот российский рубль подешевел относительно белорусского. 100 российских рублей упали в цене сразу на 3,98 копейки (1,15%) и сейчас стоят 3,4348 бел. рубля.

В обменных пунктах стоимость доллара и евро соответственно растет. В банках курс евро достиг отметки 3,2 рубля, а доллара – 2,75.

Напомним, предыдущий раз курс доллара значительно увеличивался в августе 2020 года после президентских выборов. 28 августа был отмечен исторический рекорд – 2,6631 рубля за 1 доллар.

В августе рост курса валют объяснил старший финансовый аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Он рассказал, что данные изменения связаны с высоким спросом и ростом в обществе девальвационных ожиданий (участники рынка ждут, что валюта подорожает, и торопятся ее купить, и в результате она обязательно подорожает).

С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой недели.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня, 7 апреля, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара США рванул вверх и установил новый рекорд, достигнув отметки 2,6676 рубля.
 
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