Бороться или уезжать: насколько белорусский протест готов к эмиграции

Источник материала: Tut.by

Уже почти год белорусское общество крайне политизировано, а страна находится в серьезнейшем социально-политическом кризисе. Все это время маховик репрессий не замедляется: люди тысячами попадают в тюрьмы и вынуждены убегать из страны. Мы решили проверить градусник «перамогі / эмиграции» протестного электората, размер которого составляет, по данным других исследований, 38% городского населения Беларуси. Нашей целью было понять, какие у него ожидания от будущего и какая его часть готова эмигрировать из Беларуси.



Фото с сайта bramaby.com

Методика исследования Исследование проводилось онлайн Центром новых иде й совместно с Народным опросом в период с 11 по 13 марта включительно. Аудитория опроса — это активная, протестная часть населения, которую составляют прежде всего белорусы (52% женщины) в возрасте до 50 лет (31−40 лет — 35%, 18−30 лет — 12%, 41−50 — 28%), имеющие высшее образование (76%), живущие в Минске (53%) и положительно относящиеся к протестам (99%). Респонденты случайным образом делились на четыре подвыборки. Одной из них, «контрольной» группе, сразу задавались вопросы об эмиграции, а три другие перед этим также получали текстовые «напоминания» о том, как развивается кризис в стране. Каждая из данных трех групп получала лишь один такой текст для прочтения. «Напоминания» касались ухудшения экономического положения в стране, ужесточения репрессий, возможности более тесной интеграции с Россией. После очистки для анализа использовались 8772 анкеты, приблизительно равным способом разделенные между четырьмя группами.

Чего опасается протест и когда ждать победы

Больше всего протестную аудиторию волнует продолжение репрессий, аресты активистов и ужесточение законодательства. Реагируя на эту ситуацию полного свертывания политических свобод, почти 95% опрошенных выбрали вариант ответа «очень беспокоит». К сожалению, такой сценарий дальнейшего политического развития страны выглядел реалистичным для подавляющего большинства респондентов: более 88% ожидают такого развития событий.

Ухудшение экономической ситуации, навязывание интеграции с Россией также крайне волнуют белорусов: около 80% беспокоят такие сценарии. Однако в возможность начала более тесной интеграции с Россией верит 21%, а ещё 48% считают такой вариант развития событий скорее реалистичным. А вот то, что экономический кризис только усугубится, считают вероятным или скорее вероятным 53% и 40% соответственно.

При этом протест остается оптимистичным. Более 43% опрошенных респондентов верит, что Лукашенко уйдет до конца 2021 года, еще 20%, что до 2025.

Протест или эмиграция

Такие негативные ожидания от будущего существенно меняют тактики поведения людей. Альберт Хиршман (Albert Hirschman) в анализе экономического развития описал две основные реакции на плохое управление: протестовать (voice) или уходить (exit). Эмиграция является крайней формой «выхода» и ослабляет протестные настроения в обществе.

В нашем исследовании мы видим, что абсолютное большинство протестной аудитории так или иначе размышляло о возможности уехать из страны. Тех, кто принципиально не хочет и не планирует уезжать, — только 35%.

Планируют конкретные шаги по переезду около 6% опрошенных, а еще около трети думает об этом, но пока не предпринимает активных действий. Хотели бы уехать, но не могут по различным причинам — около 23%.

Именно глубина политического кризиса толкает людей на такие резкие изменения в своей жизни. Около 28% готовы уезжать на долгий срок или навсегда. На короткий срок до года планируют уезжать 41%, треть пока не определилась. При этом чем больше опрошенные беспокоятся ухудшением ситуации, тем скорее они хотят уехать. Соответственно, чем дольше, как им кажется, Лукашенко останется у власти, тем скорее они хотят покинуть страну.

Россия перестает привлекать белорусов

Абсолютным лидером по направлению для эмиграции является Польша: сюда готовы ехать 71% из тех, кто вообще рассматривает переезд. Второе и третье места делят Литва и Украина — 34% и 30% соответственно (у опрошенных была возможность выбрать несколько вариантов).

Примечательным кажется третье место Украины. Страна, которую отечественная пропаганда так любит показывать в качестве разрушительного примера революций, и ценностно, и экономически привлекает протестную аудиторию (да и сама пробует переманивать белорусских ИТ-специалистов). Бывший лидер по направлению для эмиграции — Россия — наоборот, ныне интересует только 9%. Скорее всего, экономическая стагнация в России и политическая поддержка Лукашенко со стороны Кремля стали стоп-факторами для возможных мигрантов. Кроме того, в России белорусы с меньшей вероятностью могут чувствовать себя в безопасности: их могут запросто экстрадировать на родину.

Может показаться, что уехать планирует значительная часть белорусов, но все немного сложнее. Отток не только высококвалифицированных, творческих специалистов, но и обычных трудовых мигрантов (обычно в сферах строительства и транспорта) начался еще в предыдущие годы. Текущий кризис только усиливает этот тренд, делает масштабным.

Эффекты таких миграционных изменений будут долгими и глубокими. Среди протестной аудитории к эмиграции чаще других профессионалов стремятся представители IT-индустрии и, как оказалось, силовых ведомств (они тоже участвовали в опросе). Эмиграцию прежде всего рассматривают молодые белорусы и белоруски с высшим образованием (в том числе европейским и американским), а также люди, имеющие достаточно высокий доход. Это опора для экономики. Учитывая, что часть из них уедет надолго, даже в случае победы протеста многие не вернутся. Страна их потеряет навсегда.

Но не все так пессимистично: характеристики стран, куда стремятся белорусы, тоже важны. Там мигранты перенимают ценности и модели поведения, которые через семьи и близких будут передаваться и на их родину. Смена фокуса новой белорусской эмиграции на западные демократии будет влиять на ценности людей, которые там остаются, что, скорее всего, в будущем усилит запрос на демократические перемены в самой Беларуси.