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Стоит ли бежать в обменники из-за роста доллара и евро, объяснил эксперт
07.04.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр - Sputnik. Не стоит покупать активы на динамике роста валют, советует эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
По его словам,
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"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси. На рынок РФ отчасти повлияла недавняя ситуация с южнокорейским хедж-фондом, что привело к выходу многих инвестиционных банков и фондов с активов развивающихся рынков", – сказал Авдонин.
Он подчеркнул, что рост сказался на динамике валют развивающихся стран, в том числе и России. Эксперт посоветовал не приобретать активы на динамике роста.
"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон и на этом люди существенно теряют", – добавил он.
Что происходит с золотовалютным резервом Беларуси?
Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным,
Авдонин подчеркнул, что это не является индикатором ухудшения или улучшения экономической ситуации.
"Это постоянно колеблющийся объем, который зависит от периодов выплаты по внешним долгам Беларуси, колебанию курса золота на рынках и изменения специальных прав заимствования МВФ", – подчеркнул эксперт.
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