МАРТ рассказал, что и когда подорожает: проезд, ЖКУ, алкоголь и образование

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Прогноз по росту цен на ряд товаров и услуг на 2021 год озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, опубликовав "Тарифную тетрадь".

"Тарифная тетрадь" отражает размеры и сроки повышения регулируемых цен (тарифов) на товары и услуги, занимающие наибольший удельный вес в потребительских расходах населения", - говорится в сообщении МАРТ.

При этом ведомство уточняет, что изменение регулируемых цен будет приниматься и с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляции и исходя из доходов населения.

Что подорожает в этом году?

По прогнозам, в IV квартале 2021 года должен подорожать проезд на 6,8% или на 5 копеек за билет (напомним, сейчас проезд в общественном наземном транспорте в Минске стоит 75 копеек, в метро – 80 копеек). Последний раз цены на проезд поднимались в декабре прошлого года – тоже 5 копеек.

Во втором квартале подорожают и железнодорожные перевозки – на 15%.

В первом квартале уже поднимали стоимость коммуналки на 8,9%. Рост тарифов ожидается еще и во втором полугодии: сначала на 0,6%, потом на 0,4%.

"Прирост платежа по стандартной квартире не превысит 5 долларов США по среднегодовому курсу", - напомнили в МАРТ.

Напомним, что в феврале люди стали жаловаться на подорожание коммунальных платежей (за январь) на 20-30%. Власти объяснили , что это связано с похолоданием и, следовательно, увеличением расходов на отопление.

Подорожать должно и образование – на 10% в третьем квартале (вырастут цены как на получение высшего образования, так и на средне-специальное). Напомним, в марте Министерство образования сообщало, что пока не планирует повышение стоимости обучения в вузах.

Услуги связи тоже в этом году подорожают: мобильная связь, интернет, электросвязь и почтовые услуги за год должны подняться в цене на 4% (в четвертом квартале).

Сигареты в этом году в общей сложности вырастут в цене почти на 16%: ближайший рост цен – во втором квартале (на 3,7%) и в третьем (на 4,9%). Напоминаем, что традиционное подорожание некоторых марок сигарет идет с первого числа каждого месяца.

Крепкий алкоголь тоже станет дороже – на 4,7%. В первом квартале цены уже поднимались на 2%, следующий раз рост произойдет в третьем квартале на 2,6%.