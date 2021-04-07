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Украина снова импортировала больше всего битума из Беларуси

07.04.2021 16:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Почти 25 тысячи тонн дорожного битума импортировала Украина в марте 2021 года. Это почти в четыре раза больше показателя марта прошлого года (6,4 тысячи тонн), пишет украинское издание enkorr.

Ранее стало известно, что по итогам 2020 года белорусские производители поставили наибольшее количество битума на украинский рынок – 582,6 тысячи тонн. Это на 77% больше показателя 2019 года (тогда было 253,7 тысячи тонн).

По информации украинского издания, в марте 2021-го наибольший объем ресурса был получен из Беларуси: около 55% в общей структуре, что составляет 13,4 тысячи тонн. Из этого объема 9 тысяч тонн было поставлено автотранспортом, остальные 4,5 тысячи тонн — железнодорожным сообщением. 

© Photo : Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси
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Интересно, что из Польши поступило в два раза меньше сырья, чем за аналогичный период прошлого года – всего три тысячи тонн. На Литву по итогам месяца пришлось 1,9 тысячи тонн. Также битум поставляли из Греции и Азербайджана.

"При этом цены на внутреннем рынке выросли с 9 950 грн/т (около 360 долларов – Sputnik) в марте прошлого года до 14 250 грн/т (около 512 долларов - Sputnik) в минувшем марте, что обусловлено ростом мировых котировок на нефть и мазут", - поясняет enkorr.

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Теги: Минск
 
 
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