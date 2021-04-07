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Украина снова импортировала больше всего битума из Беларуси
07.04.2021 16:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Почти 25 тысячи тонн дорожного битума импортировала Украина в марте 2021 года. Это почти в четыре раза больше показателя марта прошлого года (6,4 тысячи тонн), пишет украинское издание enkorr.
Ранее стало известно, что по итогам 2020 года белорусские производители поставили
По информации украинского издания, в марте 2021-го наибольший объем ресурса был получен из Беларуси: около 55% в общей структуре, что составляет 13,4 тысячи тонн. Из этого объема 9 тысяч тонн было поставлено автотранспортом, остальные 4,5 тысячи тонн — железнодорожным сообщением.
© Photo : Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси
Интересно, что из Польши поступило в два раза меньше сырья, чем за аналогичный период прошлого года – всего три тысячи тонн. На Литву по итогам месяца пришлось 1,9 тысячи тонн. Также битум поставляли из Греции и Азербайджана.
"При этом цены на внутреннем рынке выросли с 9 950 грн/т (около 360 долларов – Sputnik) в марте прошлого года до 14 250 грн/т (около 512 долларов - Sputnik) в минувшем марте, что обусловлено ростом мировых котировок на нефть и мазут", - поясняет enkorr.
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