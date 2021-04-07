|
Первый энергоблок БелАЭС вновь отключат от сети
07.04.2021 16:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. В среду первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Планируется, что специалисты проведут осмотр и оценят эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, которые предусмотрены программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
"Работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети", - говорится в сообщении.
БелАЭС дважды в марте отключали от сети, последний раз – 25 марта, но в последний день месяца его снова
В рамках программы по опытно-промышленной эксплуатации станции продолжатся регламентные работы и испытания. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной. С середины апреля ожидается проведение комплексного опробования оборудования энергоблока.
Белорусская АЭС
Островецкая АЭС строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.
С момента включения в объединенную энергосистему страны первый энергоблок выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. Всего выполнено 309 из 394 испытаний. Когда все они будут успешно выполнены, специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.
Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что второй блок Островецкой АЭС
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергетический блок Белорусской атомной станции в марте дважды отключали от сети, в апреле – это первое отключение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)