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МАРТ рассказал, что, когда и на сколько подорожает в Беларуси

07.04.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало «Тарифную тетрадь», согласно которой прогнозируется рост цен на сигареты, алкоголь, обучение в вузах, «коммуналку», проезд в городском общественном транспорте, железнодорожные билеты и другое.

Опубликованная «Тарифная тетрадь» отражает размеры и сроки повышения регулируемых цен (или тарифов) на товары и услуги, которые больше всего занимают в потребительских расходах белорусов.

Согласно прогнозу министерства:

  • Сигареты в этом году уже дорожали на 6,6%, но это не конец. Цена будет подниматься еще дважды, суммарный прирост за год составит 15,9%;
  • Алкогольные напитки подорожают на 4,7% (как сообщили в министерстве, таким образом производителям компенсируют «повышение ставок акцизов»);
  • Мобильная связь, интернет, электросвязь и почта подорожают на 4% в четвертом квартале текущего года (причина: «компенсация роста затрат поставщиков услуг»);
  • Талончики в общественном городском транспорте станут дороже на 5 копеек в четвертом квартале года, стоимость проезда в пригородном автомобильном транспорте поднимется на 11,1% (на 1 копейку за километр), железнодорожные билеты в среднем подорожают на 15% (причина: повышение или поддержание на прежнем уровне процента возмещения, который платили люди);
  • Стоимость образования в вузах и ссузах хотят поднять на 10% (чтобы компенсировать затраты на работу воспитателей, учителей и других работников сферы образования);
  • На 10% поднимется и стоимость на детские сады (из-за «сближения натуральных и денежных норм потребления»);
  • Минимум на 9,9% подорожает «коммуналка» (обещают, что в среднем не более чем на $5);
  • Услуги охраны квартир подорожают на 0,4 базовой величины (11,6 рубля);
  • Ритуальные услуги подорожают на 4%.

«Основной принцип изменения регулируемых цен (тарифов) — ограничение их роста в пределах прогноза свободных цен (базовой инфляции)», - заявляет МАРТ, но не исключает возможность большего роста цен, поскольку «решения об изменении регулируемых цен (тарифов) будут приниматься с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов, в увязке с ростом доходов населения».

Напомним, 23 февраля было принято постановление Совмина №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами, запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца. С 1 марта рост цен стал возможным, но его ограничили – не более 0,2% в месяц. Эксперты рассказали, что привлечение административного ресурса для регулирования цен - плохой знак.

С 1 апреля по 29 июня включительно МАРТ решил продлить государственное регулирование цен на социально значимые товары для «предупреждения завышения цен» на эту группу и обеспечения их доступности для населения.

 
 
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Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало «Тарифную тетрадь», согласно которой прогнозируется рост цен на сигареты,...
 
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