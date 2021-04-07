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Квартиры в квартале «Петровские верфи» предложат «неочередникам». Прием заявлений от нуждающихся приостановлен
07.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС «Запад» с сегодняшнего дня приостановил действие проектных деклараций от 4 сентября и 4 декабря 2020 года, касающихся первых жилых домов «Маяк» и «Парус» в составе объекта «Петровские верфи». Напомним, что этот жилой комплекс возводится на улице Семашко в Минске. Мы позвонили в Управление капитального строительства «Запад», чтобы узнать подробности.
Как рассказали в УКСе, приостановка никак не отразится на «очередниках», уже заключивших договора на строительство квартир по объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах улиц Семашко − Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в Минске». 1-я очередь строительства. Жилой дом «Маяк» по генплану № 1, жилой дом «Парус» по генплану № 2.1, многоуровневая гараж-стоянка по генплану № 4.1».
− До момента опубликования изменений и дополнений в указанные проектные декларации мы не принимаем заявления. Приостановка деклараций связана с тем, что нам разрешили пустить часть квартир в свободную продажу. То есть, предложить их «неочередникам». Для тех, кто уже заключил договоры долевого строительства, все условия остаются прежними.
Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» − это 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями с высоко поднятыми парусами. Доминанта комплекса − дом, символизирующий маяк.
Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17» − победителя со стороны Санкт-Петербурга в рамках закрытого международного конкурса на лучшую концепцию застройки жилых кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. Это очередной этап реализации «симметричных» проектов строительства жилья – «Белорусского квартала в Санкт-Петербурге» и «Санкт-Петербургского квартала в Минске», предусмотренных программой торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Санкт-Петербурга.
В жилых домах комплекса предусмотрены различные варианты жилья – от небольших квартир-студий до пентхаусов с собственными террасами.
Дома будут выполнены из красного кирпича. В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.
Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.
Строительство 1-ой очереди (жилые дома «Маяк», «Парус» и паркинг) ведется с 2020 года. Завершить ее планируется в 2022 году.
В феврале 2021 года рабочие приступили к строительству инженерно-транспортной инфраструктуры и для 2-ой очереди строительства. Генеральным подрядчиком выступает ОАО «Строительный трест № 35».
Что касается стоимости
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Квартиры в квартале «Петровские верфи» предложат «неочередникам». Прием заявлений от нуждающихся приостановлен
УКС «Запад» с сегодняшнего дня приостановил действие проектных деклараций от 4 сентября и 4 декабря 2020 года, касающихся первых жилых домов «Маяк» и «Парус» в...
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