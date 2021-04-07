Квартиры в квартале «Петровские верфи» предложат «неочередникам». Прием заявлений от нуждающихся приостановлен

Как рассказали в УКСе, приостановка никак не отразится на «очередниках», уже заключивших договора на строительство квартир по объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах улиц Семашко − Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в Минске». 1-я очередь строительства. Жилой дом «Маяк» по генплану № 1, жилой дом «Парус» по генплану № 2.1, многоуровневая гараж-стоянка по генплану № 4.1».

− До момента опубликования изменений и дополнений в указанные проектные декларации мы не принимаем заявления. Приостановка деклараций связана с тем, что нам разрешили пустить часть квартир в свободную продажу. То есть, предложить их «неочередникам». Для тех, кто уже заключил договоры долевого строительства, все условия остаются прежними.

Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» − это 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями с высоко поднятыми парусами. Доминанта комплекса − дом, символизирующий маяк.