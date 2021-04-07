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Первый блок АЭС отключают от сети для проверки перед «завершающими динамическими испытаниями»
07.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля снова отключают от сети, чтобы оценить эффективность функционирования систем и оборудования,
— В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении Минэнерго.
В последний раз первый блок БелАЭС
Согласно
Напомним, атомную электростанцию в Островце 7 ноября 2020 года торжественно открыл Александр Лукашенко. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно
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Специалисты проведут осмотр и оценят эффективность функционирования систем и оборудования.
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