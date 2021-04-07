Первый блок АЭС отключают от сети для проверки перед «завершающими динамическими испытаниями»

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля снова отключают от сети, чтобы оценить эффективность функционирования систем и оборудования, сообщает пресс-служба Минэнерго. Впереди — «завершающие динамические испытания».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении Минэнерго.

В последний раз первый блок БелАЭС отключали от энергосистемы 25 марта и снова к ней подсоединили 31 марта, после чего шло повышение мощности реакторной установки до номинальной.

Согласно озвученным ранее планам, в середине апреля специалисты начнут проводить комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки.

Напомним, атомную электростанцию в Островце 7 ноября 2020 года торжественно открыл Александр Лукашенко. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети. Эксперты «Росатома» объясняли , что многочисленные отключения первого энергоблока БелАЭС проводятся для тестирования всех систем и оборудования.