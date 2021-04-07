ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый блок АЭС отключают от сети для проверки перед «завершающими динамическими испытаниями»

07.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля снова отключают от сети, чтобы оценить эффективность функционирования систем и оборудования, сообщает пресс-служба Минэнерго. Впереди — «завершающие динамические испытания».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении Минэнерго.

В последний раз первый блок БелАЭС отключали от энергосистемы 25 марта и снова к ней подсоединили 31 марта, после чего шло повышение мощности реакторной установки до номинальной.

Согласно озвученным ранее планам, в середине апреля специалисты начнут проводить комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки.

Напомним, атомную электростанцию в Островце 7 ноября 2020 года торжественно открыл Александр Лукашенко. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети. Эксперты «Росатома» объясняли, что многочисленные отключения первого энергоблока БелАЭС проводятся для тестирования всех систем и оборудования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты проведут осмотр и оценят эффективность функционирования систем и оборудования.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Украина снова импортировала больше всего битума из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by