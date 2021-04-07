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Нацбанк объяснил, почему в банкоматах появились новые купюры

07.04.2021 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Старые купюры изнашиваются и их заменяют на новые, объяснили в пресс-службе Нацбанка появление в банкоматах новых купюр.

"Это делается для поддержания нормального наличного денежного обращения", - отметил собеседник агентства. В частности, речь идет об изъятии старых купюр и замене их на новые.
© Sputnik
Новые денежные купюры

Нацбанк выпустил обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей в конце мая 2019 года. А уже в 2020 году регулятор ввел в обращение обновленные купюры достоинством 20 и 50 белорусских рублей.

Последняя деноминация белорусского рубля прошла 1 июля 2016 года. Вместо старых денег в обращение выпустили семь номиналов новых банкнот образца 2009 года: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. Кроме того, появились монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Банкноты образца 2000 года обмениваются на новые деньги в соотношении 10 тысяч к 1. С 1 января 2022 года белорусские рубли образца 2000 года станут недействительными.

Напомним, 27 лет назад в обращении появились билеты Нацбанка Беларуси достоинством 5 000 рублей. Банконота прекратила свое существование в 2005 году.

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Теги: Минск
 
 
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Многие жители Беларуси заметили, что банкоматы начали выдавать новые денежные купюры, Sputnik узнал причину.
 
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