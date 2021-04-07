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Совет ЕЭК утвердил план по реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года

07.04.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Документ содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт внедрения принципов зеленой экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам в сфере здравоохранения. К слову, уже с 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС.
 
 
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Документ содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт...
 
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