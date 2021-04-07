Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет ЕЭК утвердил план по реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года Документ содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт...

Документ содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт внедрения принципов зеленой экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам в сфере здравоохранения. К слову, уже с 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС.