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Совет ЕЭК утвердил план по реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года
07.04.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДокумент содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт внедрения принципов зеленой экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам в сфере здравоохранения. К слову, уже с 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС.
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Документ содержит конкретные мероприятия, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей. Из планов на этот год - проанализировать опыт...
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