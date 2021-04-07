Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Количество политзаключенных в стране выросло до 337 человек.

В список политзаключенных включены Сергей Базук, Сергей Верещагин, Андрей Царенок, Михаил Юдин, Михаил Ефимович, Вадим Хижняков, Андрей Севертока, Константин Поляк, Иван Зенько, Алексей Драб, Евгений Баровский, Владимир Кацкель, Евгений Защитов, Александр Шевцов, Алина Войтех.

Они осуждены на разные сроки лишения свободы (от двух до пяти с половиной лет) по различным статьям Уголовного кодекса: ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества), ч. 1 и 2 ст. 339 (Хулиганство), ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Правозащитники отмечают, что «мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения». Прекращение собраний и применение физической силы, а тем более спецсредств и оружия должно быть крайней мерой, в случаях, когда «поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан».

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия „в ответ“ со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — сказано в заявлении правозащитников.

Правозащитники считают, что преследование названных лиц носит «политически мотивированный характер». Они требуют «немедленного пересмотра судебных решений, освобождения их из-под стражи с применением других мер, обеспечивающих явку в суд».

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, «Инициатива FORB», Белорусский ПЕН-центр, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», «Белорусский Хельсинкский комитет».