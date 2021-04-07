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Поставки тракторов и отмена роуминга: что обсуждали в Союзном государстве
08.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр - Sputnik. Заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоялось в среду, о его итогах рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В заседании приняли участие ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители министерств Беларуси и России, старшие дипломаты диппредставительств двух стран, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства. Оно прошло под руководством ее сопредседателей Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и вице-премьера России Алексея Оверчука.
Дмитрий Мезенцев также заявил, что рассчитывает, что заседание Высшего Государственного совета Союзного государства состоится в текущем году.
Поставки товаров из Беларуси в Россию
Согласованы балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию.
Кроме того, Беларусь будет поставлять в Россию до 3,5 млн т строительного щебня ежегодно.
Отмена роуминга
Россия и Беларусь должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу, заявил Мезенцев.
"Понимаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга. Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконекту уменьшение стоимости соединений в 20 раз, стоимость самого трафика - уже сегодня произведено снижение цены до трех, до семи раз", – сказал он по итогам заседания Группы высокого уровня Союзного государства.
"Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая не отличает совершенно звонки внутри Беларуси и внутри России в рамках звонков друг другу из одной и другой страны", – указал он.
Не один год работы
Операторы связи России и Беларуси с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, как рассчитывает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, состоится в текущем году.
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