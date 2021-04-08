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От $1100 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

08.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В тихом уголке Минска − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс новых домов неподалеку от метро «Пролетарская» строит компания «БелАТЭП». Сегодня застройщик внес изменения в прошлогоднюю проектную декларацию и предложил к покупке еще 28 квартир. Информация опубликована в газете «Звязда».

От 00 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

В настоящее время в продажу поступили очередные квартиры в доме № 1.2. Это 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир, по 5 на каждом этаже. Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «МАПИД».

Какие квартиры можно купить?

— 4 однокомнатные площадью 37,98 «квадрата». Стоимость − 1270 долларов.

— 14 двухкомнатных площадью 59,81 «квадрата». Стоимость − 1170 долларов.

— 10 трехкомнатных площадью 75 «квадратов». Стоимость − 1100 долларов.

Таким образом, стоимость «однушки» составит около 47 тысяч долларов, «двушки» − порядка 69 тысяч долларов.

Ряд из этих квартир можно приобрести и в рассрочку: «двушки» по стоимости 1210 долларов, «трешки» − по 1130 долларов.

Что касается динамики цены, то, снизив стоимость в декабре, в новом году застройщик вернулся к ценам прошлого лета: в июне 2020 года, а также в феврале 2021 года квартиры стоили ровно столько же, сколько и сейчас.

От 00 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

Судя по планам этажей, в доме помимо стандартных однушек, есть и 25-метровые студии. Однако, по информации от застройщика, все они распроданы.

Напомним, что проект застройки предусматривает возведение 9 жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».

Здесь можно посмотреть, как выглядела стройка ЖК «Антоновский квартал» в ноябре прошлого года.

Технические характеристики

Наружные стены дома состоят из сборных трехслойных железобетонных панелей толщиной 400 мм с эффективным утеплителем. Внутренние — из железобетонных панелей толщиной 160 мм. Перегородки — блоки ячеистого бетона (СТБ 1117−98) толщиной 100 мм. В составе стеновых конструкций, разделяющих смежные квартиры, имеются сдвоенные перегородки из ячеистого бетона толщиной 100 мм каждая с заполнением зазора между ними минераловатными плитами толщиной 40 мм с последующим оштукатуриванием толщиной 20 мм. Перекрытия выполняются из железобетонных плит толщиной 160 мм. Высота помещений жилого дома (от пола до потолка) − 2,64 м. Проектом предусмотрено техподполье.

В доме будет сквозной подъезд, теплый технический чердак, пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и подъемник для физически ослабленных лиц. Во всех квартирах будут остекленные лоджии.

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От 00 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

От 00 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

 
Теги: Минск
 
 
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В тихом уголке Минска − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс новых домов неподалеку...
 
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