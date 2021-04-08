От $1100 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу

В настоящее время в продажу поступили очередные квартиры в доме № 1.2. Это 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир, по 5 на каждом этаже. Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «МАПИД».

Какие квартиры можно купить?

— 4 однокомнатные площадью 37,98 «квадрата». Стоимость − 1270 долларов.

— 14 двухкомнатных площадью 59,81 «квадрата». Стоимость − 1170 долларов.

— 10 трехкомнатных площадью 75 «квадратов». Стоимость − 1100 долларов.

Таким образом, стоимость «однушки» составит около 47 тысяч долларов, «двушки» − порядка 69 тысяч долларов.

Ряд из этих квартир можно приобрести и в рассрочку: «двушки» по стоимости 1210 долларов, «трешки» − по 1130 долларов.