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От $1100 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу
08.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В тихом уголке Минска − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК
В настоящее время в продажу поступили очередные квартиры в доме № 1.2. Это 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир, по 5 на каждом этаже. Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «МАПИД».
Какие квартиры можно купить?
— 4 однокомнатные площадью 37,98 «квадрата». Стоимость − 1270 долларов.
— 14 двухкомнатных площадью 59,81 «квадрата». Стоимость − 1170 долларов.
— 10 трехкомнатных площадью 75 «квадратов». Стоимость − 1100 долларов.
Таким образом, стоимость «однушки» составит около 47 тысяч долларов, «двушки» − порядка 69 тысяч долларов.
Ряд из этих квартир можно приобрести и в рассрочку: «двушки» по стоимости 1210 долларов, «трешки» − по 1130 долларов.
Что касается динамики цены, то,
Судя по планам этажей, в доме помимо стандартных однушек, есть и 25-метровые студии. Однако, по информации от застройщика, все они распроданы.
Напомним, что проект застройки предусматривает возведение 9 жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».
Технические характеристики
Наружные стены дома состоят из сборных трехслойных железобетонных панелей толщиной 400 мм с эффективным утеплителем. Внутренние — из железобетонных панелей толщиной 160 мм. Перегородки — блоки ячеистого бетона (СТБ 1117−98) толщиной 100 мм. В составе стеновых конструкций, разделяющих смежные квартиры, имеются сдвоенные перегородки из ячеистого бетона толщиной 100 мм каждая с заполнением зазора между ними минераловатными плитами толщиной 40 мм с последующим оштукатуриванием толщиной 20 мм. Перекрытия выполняются из железобетонных плит толщиной 160 мм. Высота помещений жилого дома (от пола до потолка) − 2,64 м. Проектом предусмотрено техподполье.
В доме будет сквозной подъезд, теплый технический чердак, пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и подъемник для физически ослабленных лиц. Во всех квартирах будут остекленные лоджии.
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От $1100 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу
В тихом уголке Минска − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс новых домов неподалеку...
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