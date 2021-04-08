От $1,5 до $2 тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

На всей территории участка стоит вода. Выглядит это, конечно, атмосферно, но строиться здесь явно будет непросто. Хотя соседи сложностей не испугались, на участках слева и справа уже стоят дома.

К слову, это самый дешевый лот, который разыграют 7 мая: торги за участок начнутся с 4 тыс. рублей. Помимо этого, победитель обязуется возместить садоводческому товариществу 160 рублей за проведение инженерной инфраструктуры. Всего в кооперативе «Наш родник плюс» 202 участка примерно по 8 соток. Около 15 семей живут здесь круглогодично. Вскоре дачный поселок может быть переведен в разряд населенных пунктов, работа в данном направлении ведется.

Площадь участка — 7,8 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br4000;

Координаты участка: 54°04'43.1"N 27°14'55.1"E;

Расстояние до МКАД: 19 км.