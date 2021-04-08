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От $1,5 до $2 тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

08.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

7 мая с аукциона продадут 13 дачных участков в садовых товариществах Минского района. Все земельные наделы находятся в пределах 30 километров от МКАД, стартовые цены лотов варьируются от 4 до 5,5 тысячи рублей. В обзоре Realt.by – фото и актуальная информация.

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

Все участки на карте

СТ «Ручеек» д. Рябушки, участки № 158,№ 200, № 228, № 346, № 364, № 365 (Лоты 1-6)

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

В садовом товариществе «Ручеек» продадут 6 дачных участков примерно по 8 соток каждый. Земельные наделы разыграют повторно. Так, к примеру, в июне прошлого года их уже выставляли на аукцион, но заинтересованных не оказалось. С тех пор цены лотов не изменились, торги за участки начнутся от 4400 до 4900 рублей в зависимости от лота. Плюс победители торгов должны будут возместить товариществу по 50 базовых величин за коммуникации.

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

Дачный массив находится в 25 километрах от МКАД, из плюсов — здесь есть электричество; из минусов — некоторые из улиц труднопроходимы. Одни из участков выделены на пустырях, другие — в лесополосе. Преимущественно кооператив застроен дачами и небольшими домами.

Площадь каждого из участков — порядка 8 соток;

Первоначальная стоимость земельных участков — от Br 4400 до Br 4900;

Координаты участка: 54°04'44.0"N 27°22'34.1"E;

Расстояние до МКАД: 25 км.

СТ «Наш родник плюс», участок № 285 (Лот № 7)

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

Участок №285 в садовом товариществе «Наш родник плюс» — тоже не новичок. Он не раз участвовал в аукционе, но до сих пор остается вакантным. Причина - на фото ниже.

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

На всей территории участка стоит вода. Выглядит это, конечно, атмосферно, но строиться здесь явно будет непросто. Хотя соседи сложностей не испугались, на участках слева и справа уже стоят дома.

К слову, это самый дешевый лот, который разыграют 7 мая: торги за участок начнутся с 4 тыс. рублей. Помимо этого, победитель обязуется возместить садоводческому товариществу 160 рублей за проведение инженерной инфраструктуры. Всего в кооперативе «Наш родник плюс» 202 участка примерно по 8 соток. Около 15 семей живут здесь круглогодично. Вскоре дачный поселок может быть переведен в разряд населенных пунктов, работа в данном направлении ведется.

Площадь участка — 7,8 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br4000;

Координаты участка: 54°04'43.1"N 27°14'55.1"E;

Расстояние до МКАД: 19 км.

СТ «Таксист», участки № 79, № 179, № 180, № 185, № 187 (Лоты № 8-12)

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

СТ «Таксист» буквально граничит с СТ «Наш родник плюс». Оба кооператива находятся в одном массиве застройки. Из коммуникаций здесь виднеются лишь столбы электропередач, подъезд – гравийка. 7 мая в СТ «Таксист» разыграют 5 участков, торги за каждый из них начнутся с 4025 рублей. Предупреждаем, что победитель аукциона должен будет возместить товариществу $425 за проведение инженерной инфраструктуры.

Участки №79, №179 и №180 заросшие, но с большего ровные и сухие. Видно, что раньше эти наделы не осваивались.

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

А вот участки №185 и №187 напоминают болото. Территория холмистая, на площадке стоит вода и растут деревья. Выглядят наделы так:

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

Площадь участков — порядка 8 соток;

Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 4025;

Координаты участка: 53°48'35.9"N 27°54'11.0"E;

Расстояние до МКАД: 19 км.

СТ «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ», участок № 96 (Лот № 13)

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

Финальный лот на сегодня – участок №96 в садовом товариществе «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ». Земельный надел уже также разыгрывался с торгов, но востребован не был. Мы были на участке зимой (фото можно посмотреть здесь), решили съездить и по весне. Площадь надела – 5 соток, стартовая цена 5500 рублей. Территория участка ровная, заросшая взрослыми деревьями и кустарником. Из коммуникаций здесь есть только электричество, подъезд — гравийка. До Минска отсюда 29 километров по трассе Р-28, недалеко есть железнодорожная станция «Радошковичи». Рядом – симпатичные дачные домики, недалеко – лес.

От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят
От ,5 до тысяч. С аукциона продадут 13 дачных участков под Минском: посмотрите, как они выглядят

 
Теги: Минск
 
 
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7 мая с аукциона продадут 13 дачных участков в садовых товариществах Минского района. Все земельные наделы находятся в пределах 30 километров от МКАД, стартовые цены...
 
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