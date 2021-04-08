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Стало дороже на $50 с "квадрата". Застройщик ЖК «Фарфоровый» повысил цены на квартиры

08.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «ИНФОРЕАЛТ» предложил к долевому строительству очередную партию квартир в ЖК «Фарфоровый». В продажу поступило сразу 114 квартир: 2 «однушки», 71 «двушка», 36 «трешек» и 5 «четырешек». Купить квартиру в новостройке можно от $ 1400 до $ 2000 за «квадрат». Изменения в две проектные декларации опубликованы в свежем номере газеты «Минский курьер».

Стало дороже на с "квадрата". Застройщик ЖК «Фарфоровый» повысил цены на квартиры
фото ИНФОРЕАЛТ

В этот раз речь идет о многоквартирных жилых домах 4а и 4б по генплану (1-я и 2-я очереди строительства), которые возводятся на месте снесенного фарфорового завода в районе улиц Машерова, Кропоткина и Червякова.

Всем желающим застройщик предлагает купить:

- 2 однокомнатные квартиры общей площадью от 44 до 48 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1500 − 1650;

- 39 двухкомнатных квартир общей площадью от 61 до 68 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1500 − 1650;

- 32 двухкомнатные квартиры площадью от 62 до 70 «квадратов» в доме № 4б (2-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 1600;

- 8 трехкомнатных квартир площадью от 83 до 89 в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 1600.

- 28 трехкомнатных квартир площадью от 84 до 90 «квадратов» в доме № 4б (2-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 – 2100.

- 5 четырехкомнатных квартир площадью от 102 до 127 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 2100.

По сравнению с прошлой декларацией, опубликованной в ноябре, цена «квадрата» выросла на 50 долларов. Тогда стоимость однокомнатных и трехкомнатных квартир во второй очереди строительства начиналась от 1350 долларов.


Стало дороже на с "квадрата". Застройщик ЖК «Фарфоровый» повысил цены на квартиры
Рендеры ИНФОРЕАЛТ

Стало дороже на с "квадрата". Застройщик ЖК «Фарфоровый» повысил цены на квартиры

ЖК «Фарфоровый» возводится в бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина на месте фарфорового завода. Застройщик называет комплекс «мини-сити» − территория застройки пешеходная, помимо жилья здесь предусмотрена богатая инфраструктура. Комплекс будет состоять из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Посреди комплекса расположится бульвар – озелененная историко-ландшафтная композиция, имитирующая «сухое» русло подземной реки Переспы. Через бульвар планируется перекинуть знаменитый «Переспинский мосток».

Все здания строятся по индивидуальным проектам из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Фасады − вентилируемые. В жилых домах предусмотрены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах − квартиры с террасами.


Стало дороже на с "квадрата". Застройщик ЖК «Фарфоровый» повысил цены на квартиры

Высота потолков со 2 по 12 этажи − 2,8 м, с 13 по 15 этажи − 3 метра. Из «фишек» − во многих квартирах по 2 санузла, нестандартно большие окна, французские балконы, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, цифровые фоторамки, панорамные лифты.

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Застройщик «ИНФОРЕАЛТ» предложил к долевому строительству очередную партию квартир в ЖК «Фарфоровый». В продажу поступило сразу 114 квартир: 2 «однушки», 71...
 
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