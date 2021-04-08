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В этот раз речь идет о многоквартирных жилых домах 4а и 4б по генплану (1-я и 2-я очереди строительства), которые возводятся на месте снесенного фарфорового завода в районе улиц Машерова, Кропоткина и Червякова.

Всем желающим застройщик предлагает купить:

- 2 однокомнатные квартиры общей площадью от 44 до 48 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1500 − 1650;

- 39 двухкомнатных квартир общей площадью от 61 до 68 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1500 − 1650;

- 32 двухкомнатные квартиры площадью от 62 до 70 «квадратов» в доме № 4б (2-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 1600;

- 8 трехкомнатных квартир площадью от 83 до 89 в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 1600.

- 28 трехкомнатных квартир площадью от 84 до 90 «квадратов» в доме № 4б (2-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 – 2100.

- 5 четырехкомнатных квартир площадью от 102 до 127 «квадратов» в доме № 4а (1-я очередь строительства). Стоимость «квадрата» − $ 1400 − 2100.